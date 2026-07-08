Butterfly UTT Season 7: गोव्यात रंगणार टेबल टेनिसचा महासंग्राम; 'डेम्पो गोवा' आणि 'यू मुंबा' आमनेसामने

भारताचे दिग्गज टेबल टेनिसपटू आणि जगातील काही सर्वोत्तम खेळाडू गोव्यात आपली चमक दाखवण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. ‘बटरफ्लाय अल्टिमेट टेबल टेनिस’ (UTT) सीझन ७ ची सुरुवात गुरुवार, ९ जुलै रोजी होणार आहे. या हंगामाची सुरुवात एका जबरदस्त ‘वेस्टर्न डर्बी’ने (पश्चिम विभागातील संघांमधील लढत) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनडोअर स्टेडियमवर होणार आहे. यजमान आणि दोन वेळा विजेतेपद पटकावणारा ‘डेम्पो गोवा चॅलेंजर्स’ संघाचा सामना गतविजेत्या ‘यू मुंबा टीटी’ संघाशी होणार आहे. पुढील १८ दिवस सात संघ या प्रतिष्ठित विजेतेपदासाठी झुंज देतील आणि अंतिम सामना २६ जुलै रोजी खेळवला जाईल..'बटरफ्लाय यूटीटी' या हंगामात 'एआय-आधारित टेबल टेनिस रिव्ह्यू' (TTR) प्रणाली देखील सादर करणार आहे. व्हिडिओ रिव्ह्यू तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणाऱ्या जगातील मोजक्या लीगपैकी ही एक लीग ठरेल. लीगचे अधिकृत तंत्रज्ञान भागीदार असलेल्या गुरुग्राममधील Stupa Sports ने विकसित केलेली ही प्रणाली, वादग्रस्त निर्णयांची पडताळणी २० सेकंदांपेक्षा कमी वेळेत पूर्ण करेल. प्रत्येक सामन्यात प्रत्येक संघाला तीन 'टीटीआर रिव्ह्यूज' मिळतील, त्यामुळे भारतीय प्रेक्षकांसाठी हा एक नवीन अनुभव असेल..'बटरफ्लाय यूटीटी'च्या सातव्या हंगामात सात संघ 'सिंगल राउंड-रॉबिन' फॉरमॅटमध्ये एकमेकांशी स्पर्धा करतील; यात लीग टप्प्यात प्रत्येक संघ इतर सर्व संघांशी एकदाच खेळेल. यातील अव्वल चार संघ 'नॉकआउट' फेरीसाठी पात्र ठरतील..सर्व सामने 'स्टार स्पोर्ट्स खेल' (हिंदी), 'स्टार स्पोर्ट्स तमिळ २ एचडी' आणि 'स्टार स्पोर्ट्स तमिळ ३ एचडी' वर थेट प्रसारित केले जातील, तसेच 'जिओ-हॉटस्टार' (JioHotstar) वर हिंदी, तमिळ आणि इंग्रजी भाषेतून त्यांचे थेट प्रक्षेपण (स्ट्रीमिंग) केले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.