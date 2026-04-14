Chess Tournament: वैशालीचा पराभव, पण अजूनही शर्यत खुली; माजी विश्वविजेत्या झोंगी टॅनसमोर आता मोठं आव्हान!

पाफोस (सायप्रस) : भारताच्या आर. वैशाली हिने आव्हानवीरांच्या बुद्धिबळ स्पर्धेतील आपले वर्चस्व अबाधित ठेवण्याची संधी गमावली. चीनच्या जिनर झू हिच्याविरुद्धच्या लढतीत तिचा पराभव झाला. यामुळे आता बाराव्या फेरीनंतर जिनर झू व आर. वैशाली यांच्यामध्ये प्रत्येकी सात गुणांसह बरोबरी आहे. आता या स्पर्धेतील दोन फेऱ्या अद्याप शिल्लक आहेत. आर. वैशालीसमोर १३व्या फेरीमध्ये चीनची माजी विश्वविजेती झोनगी टॅन हिचे आव्हान असणार आहे. .आर. वैशाली हिने ११व्या फेरीपर्यंत आपला पहिला क्रमांक कायम राखला होता. मात्र, रविवारी रात्री झालेल्या १२व्या फेरीत तिचा जिनर झू हिच्याविरुद्धच्या लढतीत पराभव झाला. यामुळे आता या दोन्ही खेळाडूंमध्ये बरोबरी झाली आहे..Chess Tournament: आव्हानवीरांची बुद्धिबळ स्पर्धा; भावाच्या अपयशाची बहिणीकडून भरपाई, आर. प्रज्ञानंदची निराशा, वैशाली पहिल्या स्थानी.आर. वैशाली हिच्यासाठी अखेरच्या दोन फेऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. १३व्या फेरीमधये झोनगी टॅन हिचा तिला सामना करावयाचा आहे. तसेच अखेरच्या अर्थातच १४व्या फेरीमध्ये आर. वैशाली हिला रशियाच्या कॅटरीना लॅगनो हिला लढा द्यावा लागणार आहे..स्पर्धेत बाजी मारणारा खेळाडू विश्वविजेत्या जू वेनजुन हिच्याशी दोन हात करणार आहे. या लढतीतील विजेता त्यानंतर नवा विश्वविजेता होणार आहे. आव्हानवीरांच्या स्पर्धेतील महिला विभागात आता कमालीची चुरस दिसून येत आहे. चार खेळाडूंना आव्हानवीरांची स्पर्धा जिंकण्याची संधी निर्माण झाली आहे. जिनर झू (७ गुण), आर. वैशाली (७), बिबिसारा असॉबायेवा (६.५) व ॲना मुझीचूक (६.५) यांच्यात चुरस आहे..D Gukesh: जगज्जेत्या गुकेशचे आव्हान संपुष्टात.जावोखिर जेतेपदाच्या उंबरठ्यावरआव्हानवीरांच्या खुल्या स्पर्धेमध्ये उझबेकिस्तानच्या जावोखिर सिंदारोव याचे वर्चस्व प्रकर्षाने दिसून येत आहे. त्याने नऊ गुणांची कमाई करीत पहिले स्थान पटकावले आहे. आता ही स्पर्धा जिंकण्यासाठी त्याला फक्त एका ड्रॉ लढतीची गरज आहे. तो या स्पर्धेतील विजेता ठरेल हे निश्चित आहे. याचा अर्थ या वर्षअखेरीस विश्वविजेत्या डी. गुकेशला विश्व अजिंक्यपदाच्या लढतीत जावोखिर सिंदारोव याचे आव्हान असणार आहे.