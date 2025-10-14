क्रीडा
OMG! फक्त ५ लाखांची लोकसंख्या असलेला देश खेळणार FIFA फुटबॉल वर्ल्ड कप
Cape Verde Reach FIFA World Cup 2026: केप व्हर्डेने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कपसाठी पात्रता मिळवून ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. या देशाची लोकसंख्या फक्त साधारण सव्वा पाच लाखांची आहे.
Summary
केप व्हर्डे या फक्त सव्वा पाच लाख लोकसंख्या असलेल्या देशाने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कपसाठी पात्रता मिळवली आहे.
आफ्रिकन क्वालिफायर्स स्पर्धेत इस्वातीनीला ३-० ने पराभूत करत त्यांनी ही कामगिरी साधली.
फिफा अध्यक्ष गिआनी इन्फान्टिनो यांनी केप व्हर्डेच्या यशाचे कौतुक केले आहे.