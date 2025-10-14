Cape Verde qualifies FIFA World Cup 2026

OMG! फक्त ५ लाखांची लोकसंख्या असलेला देश खेळणार FIFA फुटबॉल वर्ल्ड कप

Cape Verde Reach FIFA World Cup 2026: केप व्हर्डेने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कपसाठी पात्रता मिळवून ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. या देशाची लोकसंख्या फक्त साधारण सव्वा पाच लाखांची आहे.
  • केप व्हर्डे या फक्त सव्वा पाच लाख लोकसंख्या असलेल्या देशाने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कपसाठी पात्रता मिळवली आहे.

  • आफ्रिकन क्वालिफायर्स स्पर्धेत इस्वातीनीला ३-० ने पराभूत करत त्यांनी ही कामगिरी साधली.

  • फिफा अध्यक्ष गिआनी इन्फान्टिनो यांनी केप व्हर्डेच्या यशाचे कौतुक केले आहे.

