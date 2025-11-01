Asian Youth Games 2025: चाळीतून उंच भरारी! पुण्याच्या चंद्रिकाने बहरीनमध्ये मुष्टियुद्धात सुवर्णपदकावर कोरले नाव

पुणे : मातोश्री रमाबाई आंबेडकर रस्ता परिसरातील (ताडीवाला रस्ता) वस्तीमध्ये राहून प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत चंद्रिका पुजारी या युवा खेळाडूने बहरीन येथे सुरू असलेल्या तिसऱ्या ‘आशियाई युवा क्रीडा स्पर्धा २०२५’मध्ये सुवर्णपदकावर आपले नाव कोरले..चंद्रिकाने मुष्टियुद्ध प्रकारात ५४ किलो वजनी गटामध्ये उझबेकिस्तानच्या खेळाडूवर मात करत सुवर्णपदक पटकाविले आहे. चंद्रिकाने सुवर्णपदकास गवसणी घातल्यानंतर तिच्या कुटुंबीयांसह ताडीवाला रस्ता परिसरातील रहिवाशांनी शुक्रवारी जल्लोष केला..Pakistan Cricket : पाकिस्तानची संगीत खुर्ची! मोहम्मद रिझवानचा 'करेक्ट कार्यक्रम' करून २५ वर्षीय खेळाडूला केलं कॅप्टन.पुणे स्टेशनजवळील मातोश्री रमाबाई आंबेडकर वसाहतीमधील प्रायव्हेट रोड येथील चाळीतील छोट्याशा घरात चंद्रिका ही तिचे आई-वडील, लहान भाऊ यांच्यासमवेत राहते. वडील बोरप्पा खासगी कंपनीत सफाई कर्मचारी म्हणून, तर आई योगिता घरकाम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात..अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीही चंद्रिकाला चांगले शिक्षण मिळावे, यासाठी आई-वडिलांनी प्रयत्न केले. याबरोबरच तिच्यातील मुष्टियुद्ध या खेळातील आवड कायम राहावी, यासाठीही तिला प्रोत्साहन दिले. तेथील सजनाबाई भंडारी विद्यालयात मुष्टियुद्ध खेळाची आवड निर्माण झाल्यानंतर चंद्रिकाला नालंदा बुद्ध विहारात मुलांना मुष्टियुद्ध खेळाचे प्रशिक्षण देणाऱ्या जयंत शिंदे यांनी प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली. पुढे सचिन शिंदे यांच्या अकॅडमीमध्ये तिला पुढील प्रशिक्षण मिळाले. शालेय स्तरावरील विविध स्पर्धांमध्ये तिने यश मिळविण्यास सुरुवात केली..दरम्यान, भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या (साई) मदतीने चंद्रिकाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विविध स्पर्धांमध्ये सहभाग घेण्याची संधी मिळाली. लष्कराच्या भरतीमध्ये तिने ४०० खेळाडूंमधून आपली क्षमता सिद्ध करत स्वतःचे स्थान पक्के केले. दरम्यान, मागील वर्षी अबुधाबी येथे झालेल्या आशियाई ज्युनिअर मुष्टियुद्ध स्पर्धेत तिला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले होते. त्यानंतर तिने बहरीन येथे सुरू असलेल्या तिसऱ्या ‘आशियाई युवा क्रीडा स्पर्धा २०२५’मध्ये भारतीय खेळाडूंसह सहभाग घेतला. त्यात शुक्रवारी चंद्रिकाने ५४ किलो वजनी गटात उझबेकिस्तानच्या खेळाडूवर मात करत सुवर्णपदकावर आपले नाव कोरले..Irani Cup 2025: विदर्भ तिसऱ्यांदा इराणी करंडक विजेता; शेष भारत संघाला ९३ धावांनी नमवले, धुलची एकाकी झुंज, अथर्व सामनावीर.चंद्रिकाने अतिशय खडतर परिस्थितीतून मार्ग काढत यश मिळविले आहे. तिने आपल्या देशासाठी सुवर्णपदक पटकावले, याचा आमच्या कुटुंबास नक्कीच अभिमान आहे. या क्षणांमुळे आम्ही अतिशय आनंदी असून तिचे जल्लोषात स्वागत करू.- योगिता पुजारी, चंद्रिकाची आई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.