Asian Youth Games 2025: चाळीतून उंच भरारी! पुण्याच्या चंद्रिकाने बहरीनमध्ये मुष्टियुद्धात सुवर्णपदकावर कोरले नाव

Chandrika Pujari: पुण्याची चंद्रिका पुजारी हिने बहरीन येथे झालेल्या आशियाई युवा क्रीडा स्पर्धेत ५४ किलो वजनी गटात सुवर्णपदक पटकावले. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून तिने भारताचा झेंडा उंचावला.
पुणे : मातोश्री रमाबाई आंबेडकर रस्ता परिसरातील (ताडीवाला रस्ता) वस्तीमध्ये राहून प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत चंद्रिका पुजारी या युवा खेळाडूने बहरीन येथे सुरू असलेल्या तिसऱ्या ‘आशियाई युवा क्रीडा स्पर्धा २०२५’मध्ये सुवर्णपदकावर आपले नाव कोरले.

