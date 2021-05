VIDEO : गेल भाऊ साईजप्रमाणे बर्गरही खातोय की काय?

आयपीएल 2021 च्या 14 व्या हंगामातील डाव निम्म्यावर मोडला. देशातील कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावानंतर बायोबबल वातावरणाला तडा गेला. कोलकाता नाईट रायडर्समधील खेळाडूपाठोपाठ अन्य संघातील खेळाडूंचे कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर बीसीसीआयने स्पर्धा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. स्पर्धा निम्म्यावर आटोपल्यानंतर परदेशी खेळाडू मायदेशी परतण्यास सज्ज आहेत. पंजाबच्या ताफ्यातून खेळणारा ख्रिस गेल सध्या मालदीवमध्ये आहे. परदेशातील खेळाडू याच मार्गावरुन मायदेशी परतणार आहेत. मालदीवमध्ये असलेल्या युनिवर्सल बॉसने एक व्हिडिओ सोशल मीडियावरुन शेअर केलाय. यात धडधाकड गडी भल्या मोठ्या आकाराच्या बर्गरचा अस्वाद घेताना दिसतोय. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झालाय.

पंजाब किंग्जचा स्फोटक कॅरेबियन फलंदाज ख्रिस गेलने सोशल मीडियावर एक मजेदार व्हिडिओ शेअर केलाय. ब्रेकिंग न्यूज यूनिवर्सल बॉस आपल्या आयुष्यातील सर्वात मोठा बर्गर घात आहे, असे कॅप्शनसह त्याने हा व्हिडिओ शेअर केलाय. माझ्या हातामध्ये सर्वात मोठा बर्गर आहे. मला बर्गर खूप आवडतो. माझ पोट भरले असून उरलेला बर्गर आता मी घरी घेऊन चाललोय, असे गेल या व्हिडिओमध्ये म्हणताना दिसते.

आयपीएलच्या यंदाच्या हंगामात ख्रिस गेलने लक्षवेधी कामगिरी केलीये. 8 सामन्यात त्याने 25.42 च्या सरासरीने 178 धावा केल्या होत्या. आयपीएल कारकिर्दीत त्याने एकूण 140 मॅचेस खेळल्या असून 40.24 च्या सरासरीसह 149.45 च्या स्ट्राइक रेटने त्याच्या खात्यात 4 हजार 950 धावा जमा आहेत. यात 31 अर्धशतकासह 6 शतकांचा समावेश आहे. आरसीबीकडून खेळताना गेलने पुणे वॉरियर्स संघाविरुद्ध 66 चेंडूत 175 धावांची विक्रमी खेळी केली होती. आयपीएलसह टी-20 क्रिकेटमधील ही सर्वोच्च खेळी आहे. आपल्या विक्रमी खेळीत त्याने 13 चौकार आणि 17 षटकार खेचले होते.

