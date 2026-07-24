FBI Probe on Claudio Tapia: अर्जेंटिना फुटबॉल अध्यक्षांची चौकशी?; मनी लाँड्रिंगप्रकरणी एफबीआयची कारवाई

ब्युनोस आर्यस: अर्जेंटिना फुटबॉल संघटनेचे अध्यक्ष क्लॉडिओ टापिया यांची लाखो डॉलर्सच्या प्रायोजकत्व निधीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अमेरिकेच्या फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन(एफबीआय)कडून चौकशी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, अशी कोणतीही चौकशी झाली नसल्याचा खुलासा अर्जेंटिना फुटबॉल संघटनेने केला आहे..विश्वकरंडक स्पर्धा संपल्यानंतर अर्जेंटिनाचा फुटबॉल संघ अमेरिकेतून चार्टर्ड विमानाने मायदेशी रवाना होण्याच्या तयारीत असताना हा प्रकार घडल्याचे वृत्त आहे. सोशल मीडियावरील अनेक वृत्तांनुसार, विमानात जाण्याच्या काही क्षणांअगोदर अर्जेंटिना फुटबॉल संघटनेचे अध्यक्ष क्लॉडिओ टापिया यांची चौकशी करण्यात आली आणि त्यांचा मोबाईल फोन जप्त करण्यात आला..अमेरिकन बँकांमार्फत लाखो डॉलर्सचा प्रायोजकत्व निधी कथितरीत्या मनी लाँड्रिंगसाठी वापरण्यात आल्याच्या आरोपांसंदर्भात एफबीआयने त्यांची चौकशी केल्याचे सांगितले जात आहे..NEET UG Paper Leak: ज्याला मानलं जात होतं पेपरफुटीचा 'मुख्य सूत्रधार', त्यालाच CBI ची क्लीन चिट; चार्जशीटमध्ये नेमकं काय?.स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, टापिया हे विश्वकरंडक संघातील काही सदस्यांसह ब्युनोस आयर्सला रवाना होणार होते. त्याच वेळी अमेरिकेच्या कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांनी हस्तक्षेप केला. काही वृत्तांमध्ये टापिया यांना ताब्यात घेतल्याचाही दावा करण्यात आला होता; मात्र हा दावाही फेटाळून लावण्यात आला आहे..Maharashtra Farm Loan Waiver : पुणे जिल्ह्यातील 61,900 शेतकऱ्यांना 533 कोटींची कर्जमाफी; दुसरी यादी जाहीर, तुमचं नाव आहे का?.अर्जेंटिना फुटबॉल संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार त्यांचे अध्यक्ष क्लॉडिओ टापिया किंवा खजिनदार पाब्लो टोविगिनो यांना अमेरिकेतील कोणत्याही न्यायालयाने साक्ष देण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. मात्र संघटनेशी संबंधित काही अधिकाऱ्यांविषयी माहिती देण्यासाठी एका तिसऱ्या व्यक्तीला अमेरिकेतील मुख्य ज्युरीसमोर हजर राहण्याचे समन्स बजावण्यात आल्याचे त्यांनी मान्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.