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FBI Probe on Claudio Tapia: अर्जेंटिना फुटबॉल अध्यक्षांची चौकशी?; मनी लाँड्रिंगप्रकरणी एफबीआयची कारवाई

Reports Link Claudio Tapia to FBI Investigation: अर्जेंटिना फुटबॉल संघटनेचे अध्यक्ष क्लॉडिओ टापिया यांच्याविरोधात कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात एफबीआयने चौकशी केल्याच्या वृत्तांमुळे खळबळ उडाली आहे.
FBI Probe on Claudio Tapia

FBI Probe on Claudio Tapia

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ब्युनोस आर्यस: अर्जेंटिना फुटबॉल संघटनेचे अध्यक्ष क्लॉडिओ टापिया यांची लाखो डॉलर्सच्या प्रायोजकत्व निधीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अमेरिकेच्या फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन(एफबीआय)कडून चौकशी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, अशी कोणतीही चौकशी झाली नसल्याचा खुलासा अर्जेंटिना फुटबॉल संघटनेने केला आहे.

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