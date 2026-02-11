T-20 World Cup : नेदरलँड्सचा नामिबियावर शानदार विजय; आयसीसीच्या संलग्न देशांच्या यादीत सर्वाधिक यश मिळवणारा संघ

नवी दिल्ली - बास दी लीडे याच्या नाबाद ७२ धावांच्या खेळीच्या जोरावर नेदरलँड्स क्रिकेट संघाने मंगळवारी नामिबिया संघावर सात विकेट व १२ चेंडू राखून मात केली. बास दी लीडे याने दोन फलंदाज बाद करीत गोलंदाजीतही चमक दाखवली, हे विशेष..पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानविरुद्ध हातातोंडाशी आलेला विजय दूर गेल्यानंतर नेदरलँड्स संघाने टी-२० विश्वकरंडकातील अ गटातील या लढतीत चुकांपासून बोध घेतला व नामिबियावर मात केली. आयसीसीच्या संलग्न देशांच्या यादीत सर्वाधिक विजय मिळवणारा नेदरलँड्स हा पहिल्या क्रमांकाचा संघ म्हणून कायम राहिला आहे. त्यांचा हा या यादीतील ११वा विजय होय..नामिबियाकडून नेदरलँड्स संघासमोर १५७ धावांचे आव्हान उभे ठाकले. मॅक्स ओ डाऊड सात धावांवर बाद झाला. मायकेल लेविट व बास दी लीडे या जोडीने ३० धावांची भागीदारी केली. रुबेल ट्रम्पलमनच्या गोलंदाजीवर मायकेल लेविट २८ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर बास दी लीडे व कोलिन अॅकरमन या जोडीने ७० धावांची भागीदारी करीत नेदरलँड्सला विजयाच्या दिशेने नेले. जॅन निकोल इटनच्या गोलंदाजीवर कोलिन अॅकरमन ३२ धावांवर बाद झाला..कोलिन अॅकरमन बाद झाल्यानंतर बास दी लीडे याने कर्णधार स्कॉट एडवर्डसच्या साथीने नेदरलँड्सच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. बास दी लीडे याने पाच चौकार व चार षटकारांसह नाबाद ७२ धावांची खेळी साकारली. स्कॉट एडवर्डसने नाबाद १८ धावा फटकावल्या.संक्षिप्त धावफलक : नामिबिया - २० षटकांत आठ बाद १५६ धावा (जॅन प्रीलिंक ३०, जॅन निकोल इटन ४२, जे. जे. स्मिट्स २२, लोगान वॅन बिक २/१३, बास दी लीडे २/२०) पराभूत वि. नेदरलँड्स - १८ षटकांत तीन बाद १५९ धावा (मायकेल लेविट २८, बास दी लीडे नाबाद ७२, कोलिन अॅकरमन ३२, स्कॉट एडवर्डस नाबाद १८, बर्नार्ड स्कोल्ट्झ १/२७)..१५६ धावांवर रोखलेनेदरलँड्स संघाने नामिबिया संघाला आठ बाद १५६ धावांवर रोखले. जॅन निकोल इटनने ४२ धावांची व जॅन प्रीलिंकने ३० धावांची खेळी केली. नेदरलँड्सकडून लोगान वॅन बिक व बास दी लीडे यांनी प्रत्येकी दोन फलंदाज बाद केले.बास दी लीडेचे यशनेदरलँड्सचा अनुभवी फलंदाज बास दी लीडे याने टी-२० प्रकारातील १० सामन्यांमध्ये धावांचा पाठलाग करताना ३५३ धावा फटकावल्या आहेत. त्याने १३२.७च्या स्ट्राइक रेटने धावा करण्यात यश मिळवले आहे. तसेच आठ वेळा तो नाबाद राहिला आहे. या १० ही लढतींमध्ये नेदरलँड्सचा संघ विजयी ठरला आहे. मात्र, ज्या १४ लढतींमध्ये नेदरलँड्सचा संघ पराभूत झाला आहे, त्यामध्ये बास दी लीडे याला १००.५१च्या स्ट्राइक रेटने १९७ धावाच करता आलेल्या आहेत. नेदरलँड्सच्या संघाचे यश हे त्यांच्या फलंदाजीवर अवलंबून आहे, हे प्रकर्षाने दिसून येत आहे..आठ वेळा धावांचा पाठलाग करताना यशस्वीनेदलँड्स संघाने टी-२० विश्वकरंडकात संलग्न देशांकडून सर्वाधिक ११ विजय संंपादन केले आहेत. यापैकी आठ सामन्यांतील विजय हे धावांचा पाठलाग करताना मिळवले आहेत.टी-२० विश्वकरंडकातील संलग्न देशांचे सर्वाधिक विजय११ - नेदरलँड्स८ - स्कॉटलंड५ - अफगाणिस्तान५ - नामिबिया३ - आयर्लंड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.