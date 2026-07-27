Commonwealth Games 2026 Athletics: ॲथलेटिक्सचे अभियान आजपासून; राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा : सर्वेश कुशारे, तेजस शिरसेकडून अपेक्षा

ग्लास्गो: हमखास पदक मिळवून देणारे खेळ कमी झाले, डोपिंगचे धक्के या पार्श्वभूमीवर भारताच्या पदकासाठीच्या प्रमुख आशा ॲथलेटिक्सवर कायम असून या अभियानाला सोमवारपासून (ता. २७) राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सुरुवात होत आहे. .भारताने यंदा २२ पुरुषांसह एकूण ३२ ॲथलीट्सचा संघ उतरविला आहे. त्यात रिले संघाचाही समावेश आहे. भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक राधाकृष्णन नायर यांनी किमान दोन ते तीन सुवर्णपदकांसह किमान पाच-सात पदकांची अपेक्षा केली आहे..Anahat Singh Creates History: अठरावर्षीय अनाहतने इतिहास रचला; जागतिक ज्युनियर स्क्वॉश स्पर्धेत जेतेपद पटकावणारी पहिलीच भारतीय खेळाडू.त्यात साहजिकच पहिले नाव टोकियो ऑलिंपिक विजेत्या नीरज चोप्राचे आहे. पाठीच्या दुखण्यातून सावरल्यानंतर यंदा आपली लय शोधणाऱ्या नीरजपुढे श्रीलंकेच्या रूमेश थरांगाचे जबरदस्त आव्हान असेल. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील ॲथलेटिक्समध्ये श्रीलंकेला तब्बल ७६ वर्षांनंतर दुसरे सुवर्णपदक मिळवून देण्याच्या उंबरठ्यावर असलेल्या थरांगाने यंदा ९२.६२ मीटर अशी भन्नाट कामगिरी केली आहे..त्याचप्रमाणे अँडरसन पीटर्स आणि विद्यमान ऑलिंपिक विजेता पाकिस्तानचा अर्शद नदीम हासुद्धा शर्यतीत आहे. त्यामुळे नीरजला पदक जिंकण्यासाठी आपली सर्व शक्ती पणास लावावी लागेल..लांब उडीत मुरली श्रीशंकर, तिहेरी उडीत प्रवीण चित्रावेल, डेकॅथलॉनमध्ये तेजस्वीन शंकर, पाच व दहा हजार मीटर शर्यतीत गुलवीर सिंग, महिलांच्या तीन हजार मीटर स्टीपलचेसमध्ये पारुल चौधरी यांच्याकडूनही पदकांची अपेक्षा केली जात आहे. याशिवाय महिलांच्या उंच उडीत पूजा, पुरुष व महिला ४-४०० मीटर रिले संघाने आपली सर्वोत्तम कामगिरीची पुनरावृत्ती केल्यास तेसुद्धा चमत्कार करू शकतात..Uddhav Thackeray: अंधभक्तांविरोधात देशभक्तांचा विजय; उद्धव ठाकरेंचा सरकारला टोला, विद्यार्थी आंदोलनामुळे सरकार झुकले.मराठमोळ्या खेळाडूंकडून आशासर्वेश कुशारे आणि तेजस शिरसे या दोन मराठमोळ्या ॲथलीट्सकडून अपेक्षा असल्या तरी त्यांच्यापुढे जमैका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलियाच्या ॲथलीट्सचे कडवे आव्हान असेल. सर्वेश राष्ट्रकुल गटात सध्या मोसमातील आघाडीच्या यादीत दुसऱ्या स्थानावर आहे; मात्र पदकाचा आनंद साजरा करायचा असेल तर नाशिककर असलेल्या सर्वेशला आपल्या २.३१ मीटरच्या राष्ट्रीय विक्रमाची बरोबरी करावी लागेल किंवा तो मोडावा तरी लागेल. तीच बाब छत्रपती संभाजीनगरचा असलेल्या तेजसच्या बाबतीही आहे.आतापर्यंतची कामगिरी६ सुवर्ण१४ रौप्य१६ ब्राँझ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.