क्रीडा

Commonwealth Games 2026 Athletics: ॲथलेटिक्सचे अभियान आजपासून; राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा : सर्वेश कुशारे, तेजस शिरसेकडून अपेक्षा

Neeraj Chopra Leads India's Medal Charge: नीरज चोप्रासह महाराष्ट्राचे सर्वेश कुशारे आणि तेजस शिरसे यांच्याकडून पदकांची अपेक्षा असून भारतीय संघाला दोन ते तीन सुवर्णांसह एकूण पाच ते सात पदकांची आशा आहे.
Commonwealth Games 2026 Athletics

Commonwealth Games 2026 Athletics

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ग्लास्गो: हमखास पदक मिळवून देणारे खेळ कमी झाले, डोपिंगचे धक्के या पार्श्वभूमीवर भारताच्या पदकासाठीच्या प्रमुख आशा ॲथलेटिक्सवर कायम असून या अभियानाला सोमवारपासून (ता. २७) राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सुरुवात होत आहे.

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