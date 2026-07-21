क्रीडा

Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्सचा संपूर्ण कार्यक्रम, भारताचे १२६ खेळाडू मैदानात; सामने भारतात किती वाजता पाहता येणार?

Commonwealth Games 2026 Full Schedule: कॉमनवेल्थ गेम्स २०२६ चे संपूर्ण वेळापत्रक, भारताचे १२६ खेळाडू, सर्व सामने, भारतातील वेळ, स्पर्धांचे फिक्स्चर, लाईव्ह प्रक्षेपण आणि महत्त्वाची माहिती एका क्लिकवर जाणून घ्या.
Commonwealth Games 2026

Commonwealth Games 2026

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Commonwealth Games 2026 Full Schedule: कॉमनवेल्थ गेम्स २०२६ ला २३ जुलैपासून स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे सुरुवात होत आहे. तब्बल ७४ देशांतील जवळपास ३ हजार खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत तसेच भारताकडून १२६ खेळाडू मैदानात उतरतील.

यामध्ये ७७ पुरुष आणि ४८ महिला खेळाडूंसह पॅरा खेळाडूंचाही समावेश आहे. यंदाच्या स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंकडून पदकांची मोठी अपेक्षा आहे.

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