Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्सचा संपूर्ण कार्यक्रम, भारताचे १२६ खेळाडू मैदानात; सामने भारतात किती वाजता पाहता येणार?

Commonwealth Games 2026 Full Schedule: कॉमनवेल्थ गेम्स २०२६ ला २३ जुलैपासून स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे सुरुवात होत आहे. तब्बल ७४ देशांतील जवळपास ३ हजार खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत तसेच भारताकडून १२६ खेळाडू मैदानात उतरतील. यामध्ये ७७ पुरुष आणि ४८ महिला खेळाडूंसह पॅरा खेळाडूंचाही समावेश आहे. यंदाच्या स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंकडून पदकांची मोठी अपेक्षा आहे..भारतीय संघात सर्वाधिक ३२ खेळाडू अॅथलेटिक्समध्ये आहेत. त्यानंतर बॉक्सिंग आणि ज्युडोमध्ये प्रत्येकी १४, वेटलिफ्टिंगमध्ये १२, आर्टिस्टिक जिम्नॅस्टिक्समध्ये ८, ट्रॅक सायकलिंग आणि लॉन बॉल्समध्ये प्रत्येकी ६, तर जलतरणात ५ खेळाडू सहभागी होणार आहेत. पॅरा स्पर्धांमध्येही भारताचे अनेक खेळाडू पदकासाठी आव्हान देणार आहेत..IPL 2026: 'बाबा, हे तुमच्यासाठी' म्हणत ऐतिहासिक अर्धशतक करणारा कोण आहे CSK चा उर्विल पटेल? २८ चेंडूत शतकंही केलंय.नीरज चोप्रा, मीराबाई चानू, लवलीना बोर्गोहेन, श्रीहरि नटराज, प्रणती नायक, प्रिया घनघस, बिंद्याराणी देवी, तजिंदरपाल सिंग तूर, पारुल चौधरी यांसारख्या अनुभवी खेळाडूंवर सर्वांचे लक्ष असेल. त्यांच्यासोबत अनेक युवा खेळाडूंनाही पहिल्यांदाच मोठ्या स्पर्धेत स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी मिळणार आहे..स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा २३ जुलै रोजी भारतीय वेळेनुसार रात्री १०.३० वाजता होईल. त्यानंतर २४ जुलैपासून विविध स्पर्धांना सुरुवात होणार आहे. अॅथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, जलतरण, ज्युडो, जिम्नॅस्टिक्स, ट्रॅक सायकलिंग अशा अनेक स्पर्धांमध्ये भारतीय खेळाडू पदकासाठी मैदानात उतरतील..कुठे पाहता येणार सामने भारतामध्ये कॉमनवेल्थ गेम्सचे थेट प्रक्षेपण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे. तसेच Sony LIV अॅप आणि वेबसाईटवरही सर्व सामने आणि स्पर्धांचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल..Vaibhav Sooryavanshi ची पुढची मॅच कधी? जिथं १९ वर्षांपूर्वी रोहित शर्माचं पदार्पण झालं, तिथेच खेळण्यास सज्ज! संपूर्ण वेळापत्रक जाणून घ्या.ग्लासगो आणि भारताच्या वेळेत साडेचार तासांचा फरक असल्यामुळे भारतातील प्रेक्षकांना दुपारी, संध्याकाळी आणि मध्यरात्री असे तीन सत्रांमध्ये सामने पाहायला मिळतील. सकाळचे सत्र दुपारी १ वाजता, संध्याकाळचे सत्र ७.३० वाजता, तर पदकांचे अंतिम सामने रात्री १२.३० नंतर सुरू होतील.भारताने आतापर्यंतच्या कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये एकूण ५६४ पदके जिंकली आहेत. त्यात २०३ सुवर्ण, १९० रौप्य आणि १७१ कांस्य पदकांचा समावेश आहे. यंदाही भारतीय खेळाडू पदकांची संख्या वाढवण्याच्या निर्धाराने मैदानात उतरणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.