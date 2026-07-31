Hockey Jersey Controversy: हॉकी संघाच्या भगव्या जर्सीवरून वाद पेटला, अध्यक्षांना अंधारात ठेवून निर्णय घेतला... Email ने उडवली खळबळ; नेमका वाद काय?

Hockey India president email on jersey controversy: भारतीय हॉकी संघाच्या जर्सीचा रंगावरून वाद वाढतच चालला आहे. संघाच्या जर्सीचा रंग निळ्यावरून 'भगवा' करण्याच्या निर्णयावरून सुरू असलेला विवाद आता अधिक चिघळला आहे. हॉकी इंडियाचे (Hockey India) अध्यक्ष आणि माजी कर्णधार दिलीप तिर्की यांनी या प्रकरणी मोठा गौप्यस्फोट करत, हा निर्णय आपल्या किंवा कार्यकारिणीच्या मान्यतेशिवाय घेण्यात आल्याचा खळबळजनक दावा केला आहे. तसा इ मेल त्यांनी पाठवला आहे..आगामी हॉकी वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी (Hockey World Cup) संघाच्या जर्सीचा रंग अचानक बदलून भगवा करण्यात आला. या निर्णयावर माजी खेळाडू, क्रीडाप्रेमी आणि राजकीय वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. भारताचे माजी कर्णधार आणि ऑलिम्पियन विरेन रसकिन्हा तसेच ओडिशाचे माजी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्यासह अनेकांनी यावर टीका केली. भारताचा हॉकी इतिहास आणि ओळख ही निळ्या रंगाशी जोडलेली असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. .या वाढत्या वादानंतर दिलीप तिर्की यांनी हॉकी इंडियाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना आणि कार्यकारिणी सदस्यांना इ मेल लिहून स्पष्टीकरण मागितले आहे. या मेलमध्ये तिर्की यांनी लिहिले की, "संघाच्या जर्सीचा रंग बदलण्याचा निर्णय माझ्या पूर्वकल्पनेशिवाय आणि कार्यकारिणीसमोर कोणतीही चर्चा न करता लागू करण्यात आला आहे. माझी अडचण भगव्या रंगाबाबत नसून, निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेशी आहे. राष्ट्रीय संघाची ओळख आणि प्रतिनिधित्वाशी जोडलेल्या अशा संवेदनशील निर्णयावर निवडून आलेल्या नेतृत्वाशी चर्चा होणे अत्यंत आवश्यक होते.".तिर्की यांनी पुढे नमूद केले की,"वर्ल्ड कप स्पर्धा जवळ येत असताना या मुद्द्यावरून मीडियामध्ये आणि राजकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, ओडिशा सरकारनेही हॉकी इंडिया अध्यक्षांकडून या निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण मागवले आहे." त्यामुळे दिलीप तिर्की यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून हा निर्णय कोणाच्या आदेशावरून, कोणत्या प्रक्रियेद्वारे आणि कोणत्या परिस्थितीत मंजूर करण्यात आला, याचे लेखी स्पष्टीकरण त्वरित सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत..Commonwealth Games 2026 : आजोबा भाजी विकायचे, वडील शिवणकाम करतात... लव्हप्रीतने भारतासाठी जिंकले ऐतिहासिक पदक! .जर्सीच्या या रंगाच्या बदलामुळे हॉकी प्रशासनातील अंतर्गत मतभेद आणि निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव उघड झाला असून, आता अधिकाऱ्यांच्या लेखी उत्तरातून काय समोर येते याकडे क्रीडा जगताचे लक्ष लागले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.