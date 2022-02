ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्डाने पाकिस्तान दौऱ्यासंदर्भात ( Australia Cricket Team Tour Of Pakistan) मोठी माहिती दिली आहे. ऑस्ट्रेलिया संघ पाकिस्तानला पाठवण्याचा निर्णय बोर्डाने घेतलाय. 1998 नंतर तब्बल 24 वर्षांनी ऑस्ट्रेलिया संघ पाकिस्तानात खेळताना दिसेल. 4 मार्चपासून पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील द्विपक्षीय मालिका खेळवण्यात येणार आहे. या दौऱ्यात तीन कसोटी, तीन वनडे आणि एकमेव टी-20 सामन्याचा समावेश आहे. (Cricket Australia have confirmed that Australia will travel to Pakistan for the first time in 24 years)

रावळपिंडीच्या मैदानातील कसोटी सामन्याने ऑस्ट्रेलिया-पाकिस्तान ( Australia and Pakistan) दौऱ्याची सुरुवात होईल. दुसरा कसोटी सामना कराची आणि तिसरा कसोटी सामना लाहोरच्या मैदानात नियोजित आहे. ऑस्ट्रेलियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) निक हॉकले यांनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डासह (PCB) दोन्ही देशातील सरकारने दौऱ्याला दिलेल्या परवानगीबद्दल आभार मानले आहेत. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, असोसिएशन, स्टाफ सदस्य आणि सुरक्षा तज्ज्ञ या सर्वांनी पाकिस्तान दौऱ्यासाठी केलेली तयारी कौतुकास्पद आहे. हा एक ऐतिहासिक दौरा असून जागतिक क्रिकेटला यामुळे चालना मिळेल, असा उल्लेखही निक हॉकले यांनी केलाय.

न्यूझीलंड आणि इंग्लंड संघाने सुरक्षेच्या कारणास्तव पाकिस्तानमध्ये खेळण्यास नकार दिला होता. या दोन्ही संघाच्या निर्णयामुळे पाकिस्ता क्रिकेट बोर्डाला मोठा आर्थिक फटका बसाला. याशिवाय जागतिक स्तरावर त्यांची नाच्चकाहा झाली. ऑस्ट्रेलियाने पाकिस्तानात जाऊन खेळण्याची तयारी दर्शवल्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

4 मार्च ते 5 मार्च पहिला कसोटी सामना (रावळपिंडी)

12 मार्च ते 16 मार्च दुसरा कसोटी सामना (कराची)

21 मार्च ते 25 मार्च तिसरा कसोटी सामना (लाहोर)

29 मार्च पहिला वनडे सामना (रावळपिंडी)

31 मार्च दुसरा वनडे सामना (रावळपिंडी)

3 एप्रिल तिसरा वनडे सामना (रावळपिंडी)

5 एप्रिल एकमेव टी -20 सामना (रावळपिंडी)