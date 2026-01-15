Harbhajan Singh : भारतात ऑफस्पिनरचा दुष्काळ; अष्टपैलूंपेक्षा निष्णांतांची गरज

मुंबई - ऑफस्पिन गोलंदाजी सर्वात सोपी असे सर्व जण म्हणतात; पण तसे असते तर आजच्या मितीला देशात लाखभर निष्णांत ऑफस्पिनर असते; पण तशी परिस्थिती नाही, देशात जणू काही ऑफस्पिनरचा दुष्काळ पडला आहे, अशी खंत स्वतः नावाजलेला ऑफस्पिनर असलेल्या हरभजनने व्यक्त केली..मुंबई इंडियन्स आणि मलेशियन एअरलाइन्स यांच्यात आज करार झाला. यासाठी हरभजन सिंग मुंबई इंडियन्सचा माजी यशस्वी कर्णधार तसेच विद्यमान मुख्य प्रशिक्षक माहेला जयवर्धने उपस्थित होते.ऑफस्पिन गोलंदाजी दिसते तेवढी सोपी नाही. ती एक कला आहे आणि त्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतात. देशांतर्गत क्रिकेटमधूनही पार्टटाइमपेक्षा निव्वळ ऑफस्पिनरचा शोध घेणे आवश्यक आहे, असे हरभजन म्हणाला..नागपूरच्या अक्षय वाखरेची आठवणसध्या तरी मी देशांतर्गत क्रिकेट तेवढे फॉलो करत नाही; पण नागपूरचा अक्षय वाखरे हा माझ्या मते त्या वेळी उतम ऑफस्पिनर होता. दुर्दैवाने तो कसोटी क्रिकेट खेळू शकला नाही, अशी आठवण हरभजनने काढली.न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत वॉशिंग्टन सुंदर जखमी झाल्यामुळे त्याच्याऐवजी हल्लीच बदली ऑफस्पिन गोलंदाजी करू लागलेल्या आयुष बदोनीची निवड केल्यामुळे देशात सध्या निष्णांत ऑफस्पिनर गोलंदाज नाही का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..स्पेशालिस्ट गोलंदाजच हवेअष्टपैलू खेळाडूंची उपयुक्तता आणि त्यांचे महत्त्व कायम आहे, असे खेळाडू संघात हवे; पण स्पेशालिस्ट गोलंदाजांचेही महत्त्व अनन्यसाधारण आहे, असेही मत हरभजन सिंगने मांडले. भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर सध्या स्पेशालिस्ट गोलंदाजांपेक्षा अष्टपैलू खेळाडूंवर अधिक भर देत असल्यासंदर्भातला हा प्रश्न होता. जसप्रीत बुमरा आणि मोहम्मद शमीसारखे स्पेशालिस्ट गोलंदाज १० पैकी आठ सामन्यांत मॅचविनिंग कामगिरी करतात तर अष्टपैलू १० पैकी चार ते पाच सामन्यांत अशी कामगिरी करू शकतील, असे हरभजनने सांगितले..सूर्या वर्ल्डकपसाठी राखून ठेवतोयटी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा आता काही दिवसांवर आलीय; पण भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव याचा फॉर्म चिंता करणारा आहे, यासंदर्भात विचारले असता हरभजन म्हणाला, सूर्यकुमार हा टी-२० प्रकारातला सर्वोत्तम खेळाडू आहेत. एबी डिव्हिल्यर्सचा उल्लेख केला जातो; पण आपल्याकडे तशाच क्षमतेचा सूर्यकुमार यादव आहे. सध्या त्याचा फॉर्म नसला तरी त्याने आपली क्षमता विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी राखून ठेवली असावी. या स्पर्धेत तो निश्चितच फॉर्मात येईल, असा विश्वास त्याने व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.