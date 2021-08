तुम्ही बिनधास्त खेळा; तालिबान्यांचा अफगाण क्रिकेटला पाठिंबा

afghanistan crisisतालिबान राजवटीमुळे अफगाणिस्तान क्रिकेटही अडचणीत सापडणार का? असा प्रश्न सध्याच्या घडीला चर्चेचा विषय ठरतोय. अफगाणिस्तानमधील तालिबान राजवटीनंतर अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील नियोजित मालिका स्थगित झाल्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये नियोजित असलेल्या अफगाणिस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील मालिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. तालिबानकडून यासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

अफगाणिस्तानचा क्रिकेट संघ नोव्हेंबरमध्ये एकमेव कसोटी सामन्यासाठी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार आहे. पण पाकिस्तान विरुद्धची त्यांची मालिका स्थगित झाल्यामुळे अफगाणिस्तान संघाच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत झाले होते. हा कसोटी सामना 27 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर या कालावधीत खेळवण्यात येणार आहे. या मालिकेसंदर्भात रंगलेल्या चर्चेला आता पूर्णविराम लागला आहे. तालिबानने अफगाणिस्तान क्रिकेटच्या भविष्यासंदर्भात मोठी आणि महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली आहे.

स्थानिक प्रसारमाध्यमातील वृत्तानुसार, तालिबानने म्हटलंय की, अफगाणिस्तान क्रिकेटमध्ये कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय निर्माण होणार नाही. तालिबान राजवटीत खेळाला प्रोत्साहन दिले जाईल. तालिबानी सांस्कृतिक आयोगाचे उप प्रमुख अहमदुल्ला वासिक म्हणाले की, अफगाणिस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील नियोजित मालिका वेळापत्रकानुसारच होईल. भविष्यात सर्व देशांसोबत सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करण्याचा आमचा प्रयत्न राहिला.

