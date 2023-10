IND vs PAK CWC 2023: वर्ल्डकपमध्ये भारत-पाकिस्तान पुन्हा भिडणार? अशा आहेत तीन शक्यता!

नवी दिल्ली : अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या हाय-व्होल्टेज सामन्यात भारतानं पाकिस्तानचा 7 गडी राखून पराभव केला. भारतानं 2023 च्या ODI विश्वचषक स्पर्धेत हा सलग तिसरा सामना जिंकला आहे.

पण पाकिस्तानच्या संघाशी भारताला पुन्हा दोन हात करण्याची संधी मिळेल का? आणि प्रेक्षक म्हणून आपल्याला पुन्हा एकदा चुरशीच्या सामन्याचा आनंद लुटता येईल का? जाणून घेऊयात. (IND vs PAK CWC 2023 Will India face Pakistan again this World Cup there are three possibilities)

शक्यता - 1

विश्वचषक 2023 चा पहिला उपांत्य सामना 15 नोव्हेंबर रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर होणार आहे. या सामन्यात साखळी टप्प्यातील पहिल्या स्थानावर असलेल्या संघाचा सामना चौथ्या स्थानावरील संघाशी होईल. जर भारत आणि पाकिस्तान पहिल्या आणि चौथ्या स्थानावर किंवा उलट झाले तर या सामन्यात दोन्ही संघ एकमेकांशी भिडतील. (Latest Marathi News)

शक्यता - 2

एकदिवसीय विश्वचषक 2023 चा दुसरा उपांत्य सामना 16 नोव्हेंबर रोजी कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर होणार आहे. हा सामना विश्वचषकाच्या साखळी टप्प्यातील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाचे संघ खेळणार आहेत. भारत आणि पाकिस्तान साखळी टप्प्याच्या शेवटी गुणतालिकेत या दोन स्थानांवर राहिले तर ते कोलकातामध्ये खेळतील. (Marathi Tajya Batmya)

शक्यता - 3

अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा एकदा आमनेसामने येऊ शकतात, जिथे विश्वचषक 2023 चा अंतिम सामना होणार आहे. जर भारत आणि पाकिस्तान वेगवेगळ्या उपांत्य फेरीत खेळले आणि मुंबई आणि कोलकाता येथे आपापले खेळ जिंकले तर ते शिखर सामन्यासाठी पात्र ठरतील आणि एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेच्या इतिहासातील भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यातील पहिला सामना खेळतील.

कसा होता आजचा सामना?

भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. बाबर आझम आणि मुहम्मद रिझवान यांनी मिळून 80च्यावर धावांची भागीदारी केली. बाबरनं भारताविरुद्ध वनडेत पहिलंच अर्धशतक झळकावलं. मात्र, त्यानंतर पाकिस्तानची फलंदाजी कोलमडली आणि त्यांनी शेवटच्या 8 विकेट केवळ 36 धावांत गमावल्या आणि संपूर्ण संघ 192 धावांवर ढेपाळला.

भारताच्या विजयाची मालिका कायम

दरम्यान, श्रेयस अय्यरनं विश्वचषक २०२३ मधील पहिलं अर्धशतक झळकावलं तर कर्णधार रोहित शर्मानं ८५ धावा केल्या. भारताने ७ गडी आणि १९.३ षटके शिल्लक असताना आरामात सामना जिंकला. भारताची विजयी मालिका पुन्हा एकदा पाकिस्ताननं 2023 च्या विश्वचषक स्पर्धेत सलग 8व्या विजयासह कायम ठेवली आहे.