IND vs NZ Final: टीम इंडियावर ४ मोठे 'शाप'; न्यूझीलंडविरुद्ध इतिहास बदलून भारत ट्रॉफी जिंकणार का?

Four Historic Records Challenge Team India Ahead of T20 World Cup 2026 Final Against New Zealand : नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणाऱ्या टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या अंतिम सामन्यात टीम इंडियासमोर चार मोठे ऐतिहासिक अडथळे उभे आहेत.
T20 World Cup Final Can India Break 4 Historic Jinxes and Beat New Zealand

T20 World Cup Final Can India Break 4 Historic Jinxes and Beat New Zealand

रविवारी नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणाऱ्या टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या फायनलमध्ये भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात रंगणारा सामना फक्त विजेतेपदासाठीच नाही, तर अनेक ऐतिहासिक शाप मोडण्यासाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे. गतविजेता म्हणून टीम इंडिया स्पर्धेत दमदार दिसत असली तरी, तिला चार अशी आकडेवारी उलटवावी लागणार आहेत ज्यांचा भंग अद्याप कोणत्याही संघाला जमलेला नाही. या चार अडचणींवर मात करून भारत ट्रॉफी उंचावू शकेल का, याकडे क्रिकेट विश्वाचे लक्ष लागले आहे.

