IND vs NZ Final Live Telecast: आज ठरणार विश्वविजेता! सामना किती वाजता आणि फ्री लाईव्ह कुठे पाहायचा? वाचा पूर्ण डिटेल्स

टी२० विश्वचषकाचा रोमांचकारी अंतिम सामना आज अहमदाबादमध्ये रंगणार आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील हा लढा इतिहास घडवणारा ठरणार आहे. आज रविवार, ८ मार्च रोजी नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणारा हा सामना संध्याकाळी सात वाजता सुरू होईल. दोन्ही संघांचे कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि मिशेल सँटनर यांच्यातील टॉस साडेसहा वाजता होईल. या सामन्यात कोणताही संघ विजय मिळवला तरी क्रिकेट विश्वात एक नवा अध्याय लिहिला जाईल, यात शंका नाही..भारताला तिसऱ्यांदा ट्रॉफी उचलण्याची संधीया अंतिम लढ्यात भारताला तिसऱ्यांदा ट्रॉफी उचलण्याची संधी आहे. दुसरीकडे, न्यूझीलंडने अद्याप टी२० विश्वचषक जिंकला नाही. यापूर्वी कोणत्याही संघाने सलग दोन विश्वचषक जिंकलेले नाहीत आणि मायदेशात ट्रॉफी उचलण्याचा बहुमानही कोणत्याही टीमला मिळालेला नाही. त्यामुळे आजचा दिवस क्रिकेट इतिहासासाठी खास ठरणार आहे. भारतीय चाहत्यांच्या मनात उत्साहाचे वातावरण आहे, तर किवी खेळाडू आपला पहिला विश्वविजय साजरा करण्यासाठी सज्ज आहेत..IND vs NZ Final Rule : ... तर भारत-न्यूझीलंड यांना संयुक्त जेतेपद दिले जाणार! T20 World Cup फायनलसाठी ICC चा नियम घ्या जाणून.सामना पाहण्यासाठी विविध पर्याय उपलब्धसामना पाहण्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. दूरदर्शनवर हा लढा मोफत पाहता येईल. स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या विविध चॅनेल्सवर थेट प्रक्षेपण होणार असून, डीडी स्पोर्ट्स आणि डीडी फ्री डिश या माध्यमांद्वारे घरबसल्या विनामूल्य आनंद घेता येईल. ऑनलाइन प्रेक्षकांसाठी जिओ हॉटस्टार अॅप आणि वेबसाइटवर लाइव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध आहे..न्यूझीलंड संघटिम सेफर्ट विकेटकीपर म्हणून उतरतील, तर फिन अॅलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सँटनर (कर्णधार), कोल मॅककॉन्ची, मॅट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन, डेव्हॉन कॉनवे, काइल जेमीसन, ईश सोधी आणि जेकब डफी यांचा समावेश आहे..भारतीय संघभारतीय संघही पूर्ण तयारीत आहे. अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर आणि कुलदीप यादव यांच्या नावांची यादी जाहीर झाली आहे. वेगवान गोलंदाज आणि फिरकीपटूंच्या संतुलित मिश्रणामुळे टीम इंडियाला घरच्या मैदानावर विजयाची मोठी अपेक्षा आहे..अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर प्रचंड गर्दी अपेक्षित आहे. हजारो चाहते रंगून उत्साहाने सामना पाहतील. दोन्ही संघांतील खेळाडू आपल्या सर्वोत्तम कामगिरीसाठी सज्ज आहेत. हा सामना केवळ ट्रॉफीसाठी नाही, तर इतिहास घडवण्यासाठी आहे. भारताने यापूर्वी दोनदा विश्वचषक जिंकला आहे, तर न्यूझीलंडला पहिल्यांदा ही संधी मिळाली आहे. आजचा निकाल काय असेल याची उत्सुकता सर्वांनाच आहे..IND vs NZ Final: टीम इंडियावर ४ मोठे 'शाप'; न्यूझीलंडविरुद्ध इतिहास बदलून भारत ट्रॉफी जिंकणार का?.