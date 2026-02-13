क्रिकेट वर्ल्ड कप

T20 World Cup: नोकरी सांभाळत स्वप्न जपलं… पिझ्झा विकणाऱ्या कृष्णने वानखेडेवर रचला इतिहास, दोन्ही बाजूंनी चेंडू फिरवण्याची कला

Nepal vs Italy T20, Krishna Kalugamage story : वानखेडेवर इतिहास घडला! हॉटेल शेफ कृष्ण कलुगामेजच्या फिरकीपुढे नेपाळ गारद, इटलीचा १० विकेट्सनी थरारक विजय
Chef to Match-Winner: Italy Shock Nepal at Wankhede in Historic T20 World Cup Upset

Chef to Match-Winner: Italy Shock Nepal at Wankhede in Historic T20 World Cup Upset

esakal

Sandip Kapde
Updated on

२०२६ च्या टी२० विश्वचषक स्पर्धेत इटलीच्या क्रिकेट संघाने एक अभूतपूर्व कामगिरी करत नेपाळला धूळ चारली. वानखेडे स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात इटलीने १० विकेट्सने विजय मिळवला, ज्यामुळे क्रिकेट जगतात खळबळ उडाली. नेपाळ संघ प्रबळ मानला जात असतानाही इटलीच्या खेळाडूंनी अप्रतिम खेळ दाखवत अपेक्षांचा भंग केला. या विजयाचे मुख्य शिल्पकार ठरला तो कृष्ण कलुगामेज, जो व्यावसायिक जीवनात हॉटेलमध्ये शेफ म्हणून काम करतो. त्याच्या अफलातून फिरकी गोलंदाजीमुळे इटलीला हा ऐतिहासिक विजय मिळवता आला आणि कलुगामेजला सामनावीराचा किताब बहाल करण्यात आला.

Loading content, please wait...
Cricket
World Cup
Cricket News
Cricket News in Marathi
nepal
World
Cricketer
Italy
ICC Mens T20 World Cup
ICC World Cup
T20 World Cup squad
T20 Cricket World Cup
T20 World Cup Team

Related Stories

No stories found.