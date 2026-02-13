T20 World Cup: नोकरी सांभाळत स्वप्न जपलं… पिझ्झा विकणाऱ्या कृष्णने वानखेडेवर रचला इतिहास, दोन्ही बाजूंनी चेंडू फिरवण्याची कला

२०२६ च्या टी२० विश्वचषक स्पर्धेत इटलीच्या क्रिकेट संघाने एक अभूतपूर्व कामगिरी करत नेपाळला धूळ चारली. वानखेडे स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात इटलीने १० विकेट्सने विजय मिळवला, ज्यामुळे क्रिकेट जगतात खळबळ उडाली. नेपाळ संघ प्रबळ मानला जात असतानाही इटलीच्या खेळाडूंनी अप्रतिम खेळ दाखवत अपेक्षांचा भंग केला. या विजयाचे मुख्य शिल्पकार ठरला तो कृष्ण कलुगामेज, जो व्यावसायिक जीवनात हॉटेलमध्ये शेफ म्हणून काम करतो. त्याच्या अफलातून फिरकी गोलंदाजीमुळे इटलीला हा ऐतिहासिक विजय मिळवता आला आणि कलुगामेजला सामनावीराचा किताब बहाल करण्यात आला..नेपाळच्या फलंदाजांना अडचणीत टाकलेया सामन्यात कलुगामेजने चेंडूला दोन्ही दिशांनी फिरवत नेपाळच्या फलंदाजांना अडचणीत टाकले. त्यांच्या गोलंदाजीच्या प्रभावामुळे नेपाळचा संघ धडपडला आणि इटलीने सहज लक्ष्य गाठले. सामन्यानंतर इटलीचे प्रशिक्षक जॉन डेव्हिसन यांनी मजेशीरपणे सांगितले की, कलुगामेज पिझ्झाच्या कणकेला फिरवण्यात पारंगत आहेत, त्यामुळेच चेंडूही तितक्याच कुशलतेने फिरवतात..क्रिकेट प्रवास प्रेरणादायीकृष्ण कलुगामेजचा क्रिकेट प्रवास हा प्रेरणादायी आहे. २००७ साली श्रीलंकेहून तो आपल्या कुटुंबासोबत इटलीत स्थलांतरित झाला. तेव्हा त्याला वाटले की क्रिकेटर बनण्याचे स्वप्न कायमचे सोडावे लागेल. मात्र, त्याने हार मानली नाही. हॉटेल उद्योगात काम करताना ते शिफ्टमध्ये व्यस्त राहिला, तरीही क्रिकेटची आवड कायम होती. या काळात त्यांना अनेक आव्हानांचा सामना केला..T20 World Cup IND vs NAM :६,६,६,६,४! इशान किशनचे २० चेंडूंत अर्धशतक, संजू सॅसमननेही ३०० च्या स्ट्राईक रेटने चोपल्या धावा... .अनेकदा नोकरी बदलावी लागलीनंतर रोमा क्रिकेट क्लबमध्ये त्याने प्रवेश घेतला. हॉटेलच्या नोकरीमुळे क्लबचे सामने बहुतेक व्यस्त दिवशी असल्याने त्याचा संघर्ष अधिक वाढला. यामुळे त्याला अनेकदा नोकरी बदलावी लागली. सुरुवातीला कलुगामेज वेगवान गोलंदाजी करू इच्छित होता, पण दुखापतींमुळे त्यांने फिरकी गोलंदाजीचा अवलंब केला. या बदलामुळे त्याची कारकीर्द नव्या दिशेने वळली आणि आज तो इटलीच्या राष्ट्रीय संघाचे महत्त्वाचे सदस्य आहे..इटलीच्या क्रिकेट संघाची रचनाइटलीच्या क्रिकेट संघाची रचना ही अनोखी आहे. संघातील १५ खेळाडूंपैकी १२ जण दैनंदिन नोकऱ्या करतात. हे खेळाडू दिवसा आपापल्या व्यवसायात व्यस्त असतात आणि संध्याकाळी किंवा रात्री राष्ट्रीय संघासोबत सराव करतात..विश्वचषकात पुढे जाण्याची संधीया विजयामुळे इटलीच्या संघाला विश्वचषकात पुढे जाण्याची संधी मिळाली आहे. नेपाळसारख्या मजबूत संघाला हरवणे हे इटलीसाठी मोठे यश आहे, जे त्यांच्या खेळाडूंच्या दृढनिश्चयाचे प्रतीक आहे. कलुगामेजच्या नेतृत्वात इटली आणखी किती आश्चर्ये दाखवेल, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. हा सामना क्रिकेटच्या विविधतेचे उदाहरण ठरला..T20 World Cup: पांड्या-किशनचा नामिबियाला दणका; भारताचा विक्रमी विजय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.