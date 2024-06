An Era Comes To An End in T20Is! 😢



The Aura Will Stay Forever! ☺️



2️⃣ Legends of the game 🙌



45 🤝 18



Thank you, Rohit Sharma and Virat Kohli 🫡 🫡#T20WorldCup | #TeamIndia | #SAvIND | @ImRo45 | @imVkohli pic.twitter.com/SD7wCmofZO