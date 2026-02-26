क्रिकेट वर्ल्ड कप

T20 WC, IND vs ZIM: टिम इंडियात ट्विस्ट... संघाचा विश्वासार्ह फिनिशर परतला; आता समीकरणच बदलणार?

टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या सुपर एट फेरीत भारतीय संघासाठी एक महत्त्वाचा ट्विस्ट घडला आहे. संघाचा अतिशय विश्वासार्ह फिनिशर रिंकू सिंग पुन्हा टीममध्ये सामील झाला आहे. २६ फेब्रुवारी रोजी झिम्बाब्वेविरुद्ध होणाऱ्या करा-किंवा-मर या निकडीच्या लढतीपूर्वी त्याची परतीने भारतीय खेळाडू आणि समर्थकांना मोठा उत्साह मिळाला आहे. रिंकू इन की आऊट यावर गेल्या काही दिवसांत जोरदार चर्चा रंगली होती. मात्र आता तो संघात परतल्याने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये त्याला स्थान मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

