T20 WC, IND vs ZIM: टिम इंडियात ट्विस्ट... संघाचा विश्वासार्ह फिनिशर परतला; आता समीकरणच बदलणार?

टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या सुपर एट फेरीत भारतीय संघासाठी एक महत्त्वाचा ट्विस्ट घडला आहे. संघाचा अतिशय विश्वासार्ह फिनिशर रिंकू सिंग पुन्हा टीममध्ये सामील झाला आहे. २६ फेब्रुवारी रोजी झिम्बाब्वेविरुद्ध होणाऱ्या करा-किंवा-मर या निकडीच्या लढतीपूर्वी त्याची परतीने भारतीय खेळाडू आणि समर्थकांना मोठा उत्साह मिळाला आहे. रिंकू इन की आऊट यावर गेल्या काही दिवसांत जोरदार चर्चा रंगली होती. मात्र आता तो संघात परतल्याने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये त्याला स्थान मिळण्याची शक्यता वाढली आहे..चेन्नईतील टीम हॉटेलमध्ये रिंकू सिंग, कुलदीप यादव आणि सूर्यकुमार यादव हे एकत्र दिसले आहेत. सध्याचा फॉर्म विचारात घेता त्याला खेळण्याची संधी मिळेल का, हे प्रशिक्षकांच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल. तरीही त्याचे संघात पुनरागमन हे भारतीय संघासाठी सकारात्मक चिन्ह मानले जात आहे.२४ फेब्रुवारी रोजी सकाळी रिंकूने संघ सोडला होता. त्याचे वडील स्टेज-४ यकृताच्या कर्करोगाशी लढत आहेत आणि ग्रेटर नोएडा येथील एका रुग्णालयात लाईफ सपोर्टवर आहेत. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्यानंतर दिल्लीहून चेन्नईला उड्डाण करून तो संघात परतला. या कठीण काळात त्याने व्यक्तिगत आयुष्यातील जबाबदारी प्रथम प्राधान्य दिली, त्यानंतर क्रिकेटला प्राधान्य दिले..T20 WC, IND vs ZIM: भारतीय संघाला नेट रन रेट सुधरवायचा असेल तर झिम्बाब्वेविरुद्ध काय करावं लागेल? आपला संघ -३.८०० असा अडचणीत सापडलाय.भारताला झिम्बाब्वेवर मोठ्या फरकाने विजय मिळवणे गरजेचेसुपर एटमध्ये उपांत्य फेरी गाठण्यासाठी भारताला झिम्बाब्वेवर मोठ्या फरकाने विजय मिळवणे गरजेचे आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ७६ धावांनी झालेल्या पराभवामुळे भारतावर दबाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर टी-२० संघाचे प्रशिक्षक बदल करण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत दिले आहेत. संघात डावखुऱ्या फलंदाजांची संख्या जास्त असल्याने ऑफ-स्पिन गोलंदाजीविरुद्ध अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे अंतिम अकरा खेळाडूंत कोणाला वगळावे, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. माजी फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विन यांनीही रिंकूला खालच्या क्रमांकावर पाठवण्याच्या रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे..विश्वचषकात रिंकूची कामगिरी आतापर्यंत मर्यादितविश्वचषकात रिंकूची कामगिरी आतापर्यंत मर्यादित राहिली आहे. त्याने सर्व सामने खेळले, पण खालच्या फलंदाजी क्रमाने मिळालेल्या संधी कमी होत्या. अमेरिका आणि नामिबियाविरुद्ध तो एकेरी आकड्यात बाद झाला. पाकिस्तानविरुद्ध ४ चेंडूत ११ धावा, नेदरलँड्सविरुद्ध ३ चेंडूत ६ धावा आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध २ चेंडूत शून्य धावा अशी त्याची कामगिरी होती. तरीही तो फिनिशर म्हणून ओळखला जातो आणि त्याच्या उपस्थितीमुळे संघाची मध्य-क्रमाची ताकद वाढणार आहे..झिम्बाब्वेविरुद्ध रिंकूचा विक्रम मात्र अत्यंत प्रभावीझिम्बाब्वेविरुद्ध रिंकूचा विक्रम मात्र अत्यंत प्रभावी आहे. सिकंदर रझा यांच्या नेतृत्वाखालील झिम्बाब्वेविरुद्ध त्याने ५ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले. त्यातील ४ डावांत तो तीन वेळा नाबाद राहिला. १७६.४७ च्या जबरदस्त स्ट्राइक रेटने त्याने ६० धावा केल्या. विशेषतः २०२४ मध्ये हरारे येथे त्याने ४८ धावांची खेळी करत सामना जिंकून दिला होता. त्यामुळे झिम्बाब्वेविरुद्ध तो पुन्हा चमक दाखवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..रिंकूच्या परतीने भारतीय संघात नवी ऊर्जा संचारली आहे. निकडीच्या सामन्यात त्याची फिनिशिंग क्षमता विरोधी संघांसाठी डोकेदुखी ठरू शकते. आता सर्वांच्या नजरा आजच्या सामन्याकडे लागल्या आहेत. भारताने मोठा विजय मिळवला तर उपांत्य फेरीची आशा कायम राहील. रिंकू सिंगच्या रूपाने मिळालेला हा दिलासा टीम इंडियाला विजयाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे नेऊ शकतो..T20 WC, IND vs ZIM: हारला तर बाहेर, जिंकला तरी टेन्शन कायम! भारताच्या सामन्यावर WI च्या निकालाची छाया, सेमीफायनलचं भवितव्य ठरणार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.