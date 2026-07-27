क्रिकेट वर्ल्ड कप

"मी काय करावे, हे मला कुणीही सांगू शकत नाही!" Sanju Samson चं धाडसी विधान; गौतम गंभीरला अप्रत्यक्ष इशारा? नेमकं काय म्हणाला?

Sanju Samson bold declaration after India selection: भारतीय संघाचा यष्टिरक्षक-फलंदाज संजू सॅमसन पुन्हा एकदा आपल्या स्पष्टवक्तेपणामुळे चर्चेत आला आहे. आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीबाबत बोलताना त्याने अतिशय ठाम शब्दांत भूमिका मांडली.
Sanju Samson has made a bold statement about his cricketing future

Sanju Samson latest statement today

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Sanju Samson says no one will tell me what to do : भारतीय संघाच्या निवडीची जेव्हा जेव्हा चर्चा होते, तेव्हा संजू सॅमसन हे नाव हमखास ऐकायला येते. १५ वर्षांपूर्वी संजूने भारतीय संघाकडून पदार्पण केले, परंतु त्याला खेळण्याच्या संधी फार कमी मिळाल्या.. तो त्याच्या संधीची नेहमी वाट पाहताना दिसला आणि त्यामुळेच त्याच्यावर अन्याय होत असल्याची भावना क्रिकेट चाहत्यांमध्ये नेहमी जागृत राहिली. संजूलाही मिळालेल्या संधीचा नेहमीच फायदा उचलता आलेला नाही आणि त्यामुळे तो संघाच्या आत-बाहेर करत राहिला. आताही इंग्लंड दौऱ्यावर पहिल्या सामन्यातील अपयशानंतर वैभव सूर्यवंशीने त्याची जागा घेतली. मालिका गमावल्यानंतर पाचव्या सामन्यात संजूला पुन्हा संधी मिळाली...

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Gautam Gambhir
Cricketer
cricket news today
Sanju Samson
Marathi cricket news
T20 cricket in India