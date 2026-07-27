"मी काय करावे, हे मला कुणीही सांगू शकत नाही!" Sanju Samson चं धाडसी विधान; गौतम गंभीरला अप्रत्यक्ष इशारा? नेमकं काय म्हणाला?

Sanju Samson says no one will tell me what to do : भारतीय संघाच्या निवडीची जेव्हा जेव्हा चर्चा होते, तेव्हा संजू सॅमसन हे नाव हमखास ऐकायला येते. १५ वर्षांपूर्वी संजूने भारतीय संघाकडून पदार्पण केले, परंतु त्याला खेळण्याच्या संधी फार कमी मिळाल्या.. तो त्याच्या संधीची नेहमी वाट पाहताना दिसला आणि त्यामुळेच त्याच्यावर अन्याय होत असल्याची भावना क्रिकेट चाहत्यांमध्ये नेहमी जागृत राहिली. संजूलाही मिळालेल्या संधीचा नेहमीच फायदा उचलता आलेला नाही आणि त्यामुळे तो संघाच्या आत-बाहेर करत राहिला. आताही इंग्लंड दौऱ्यावर पहिल्या सामन्यातील अपयशानंतर वैभव सूर्यवंशीने त्याची जागा घेतली. मालिका गमावल्यानंतर पाचव्या सामन्यात संजूला पुन्हा संधी मिळाली....झिम्बाब्वे दौऱ्यावर विश्रांतीचं कारण देत संजूला संघातूनच बाहेर केले गेले. संजू टीम इंडियासाठी फक्त ट्वेंटी-२० फॉरमॅट खेळतो आणि त्यातही त्याला विश्रांती का दिली गेली, यावरून टीका झाली. पण, संजूने त्याला मिळालेल्या या वागणुकीवर केव्हाच भाष्य केले नाही. तो त्याच्या कामगिरीतून उत्तर देत राहिला आणि नुकत्याच झालेल्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत त्याने हे दाखवून दिले. सुरुवातीच्या काही सामन्यांत प्लेइंग इलेव्हनसाठी योग्यही न मानल्या जाणाऱ्या संजूने संधी मिळताच आपला करिष्मा दाखवला आणि स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार जिंकला. भारताच्या जेतेपद राखण्याच्या यशस्वी मोहिमेत संजूने सिंहाचा वाटा उचलला..IPL Trade Rumours: हार्दिक पांड्यासाठी 20 कोटींचं पॅकेज ? CSK ने दोन खेळाडूंच्या अदलाबदलीसह Mumbai Indiansला दिली भारी ऑफर.JioHotstar ला दिलेल्या एका मनमोकळ्या मुलाखतीत, यष्टीरक्षक-फलंदाज संजूने खुलासा केला की, २०२६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी त्याने जाणीवपूर्वक 'स्पर्धेच्या शर्यतीत' न पडण्याचा आणि केवळ आपल्या खेळाचा आनंद घेण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला होता. आपल्या देशात सातत्याने चढाओढ सुरू असल्याचे मला जाणवले होते. त्यामुळे मी हा निर्णय घेतलेला..संजूला आताही संघातील स्थान टिकवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय.. तो म्हणाला,"देवाच्या आशीर्वादाने मी बरंच काही यश मिळवलं आहे. मी आता ३१ वर्षांचा आहे आणि माझ्याकडे आता क्रिकेटसाठी काही मोजकीच वर्ष शिल्लक आहेत. त्यामुळे मी माझ्या अटीशर्थींवर खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी कशी फलंदाजी करावी किंवा काय करावे, हे मला कुणी सांगू शकत नाही. संजूने काय करावे, हे संजूच ठरवणार. माफ करा, पण मी खेळेन, खेळाचा आनंद घेईन, एक चांगला संघसहकारी बनेन आणि संघाला पाठिंबा देईन, पण मी हे माझ्या पद्धतीनेच करेन.".India Test Squad for Sri Lanka: रवींद्र जडेजा पुनरागमनासाठी सज्ज; पण, ५ खेळाडूंच्या दुखापतींनी वाढवली चिंता, महत्त्वाचे अपडेट्स.तो पुढे म्हणाला,"२०२४ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेनंतर मला २०२६ मध्ये संध मिळेल, अशी अपेक्षाच नव्हती. एका टप्प्यावर मी संघासाठीच्या आघाडीच्या १४-१५ खेळाडूंमध्येही नव्हतो. अशा परिस्थितीत मी २०२८ चे नियोजन कसे करू शकतो? जर मी तिथे असेन, संघाला माझी गरज असेल आणि मी चांगली कामगिरी करत असेन, तर सर्व गोष्टी आपोआप जुळून येतील. तसे न झाल्यास, मी मनापासून आभारी राहीन. हे यश कोणीही माझ्याकडून हिरावून घेऊ शकत नाही.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.