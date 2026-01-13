T20 world cup 2026: बांगलादेशची मागणी धुडकावली; भारतात होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकाचे ठिकाण रद्द करण्यास ICCचा नकार

टी-२० विश्वकरंडकातील भारतातील सामने इतरत्र हलवण्याची बांगलादेश क्रिकेट मंडळाची मागणी आयसीसीकडून पुन्हा एकदा धुडकावण्यात आली आहे. भारतामध्ये लढती खेळण्यास गेल्यास बांगलादेशच्या क्रिकेटपटूंच्या सुरक्षेबाबत आम्हाला चिंता वाटते, असा बांगलादेश क्रीडा सल्लागार आसीफ नजरुल यांचा दावाही आयसीसीकडून खोटा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे..बीसीसीआयकडून मुस्तफिजूर रहमान याला आयपीएल संघातून बाहेर काढण्यात आल्यानंतर बांगलादेश क्रिकेट मंडळाकडून टी-२० विश्वकरंडकातील भारतामधील लढती इतर खेळवण्याची मागणी आयसीसीकडे करण्यात आली. आसीफ नजरुल यांच्याकडून या वेळी सांगण्यात आले की, आयसीसीच्या सुरक्षा टीमला आमच्याकडून पत्र पाठवण्यात आले आहे. त्यामध्ये बांगलादेश संघातील खेळाडूंबाबत तीन महत्त्वाच्या बाबी सांगण्यात आल्या आहेत..यामध्ये सुरक्षेचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. आयपीएलमधून ‘रिलीज’ करण्यात आलेला मुस्तफिजूर रहमान हा बांगलादेशच्या संघात आहे. त्यानंतर बांगलादेशचे क्रिकेटप्रेमी आपल्या संघाची जर्सी घालून भारतातील स्टेडियममध्ये फिरतील. तसेच बांगलादेशमध्ये निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे बांगलादेश संघाला धोका असणार आहे.गुण गमावण्याची आपत्ती?बांगलादेश संघाने भारतातील चारही लढतींमधून माघार घेतल्यास त्यांना गुणांवर पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास त्यांना एकही गुण मिळणार नाही आणि त्यांचे आव्हान न खेळताच संपुष्टात येईल. सध्या या प्रकरणाबाबत आयसीसीकडून पुढील घटनाक्रमाबाबत सविस्तर स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. पण नियमानुसार कारवाई करण्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..T20 World Cup 2026 : न्यूझीलंडचा संघ जाहीर; रोहित शर्माचा मित्र कर्णधार, एकाच डावात १९ सिक्स मारणाराही फलंदाजही परतला.बांगलादेश मंडळ नरमणारआयसीसीकडून घेण्यात येत असलेल्या पावलानंतर बांगलादेश क्रिकेट मंडळ नरमणार अशी चिन्ह निर्माण झाली आहेत. टी-२० विश्वकरंडक सुरु होण्याला आता कमी दिवसांचा अवधी शिल्लक आहे. यामुळे बांगलादेश मंडळ विरोधाची भूमिका घेईल असे वाटत नाही. आयसीसी व बीसीसीआय यांचा विरोध बांगलादेश मंडळाच्या अंगलट येऊ शकतो हे त्यांनाही माहीत आहे..आयसीसीकडून बांगलादेशचा खोटारडेपणा उघडभारतातील सुरक्षेवरून आयसीसी व बांगलादेश क्रिकेट मंडळ यांच्यामध्ये अंतर्गत संवाद साधला गेला आहे.मुस्तफिजूर रहमान याच्या बांगलादेश संघातील निवडीबाबत समस्या असल्याचे या संवादात म्हटले गेले नाही.आयसीसीकडून कोणताही आदेश देण्यात आलेला नाही. सर्व चुकीचे दावे पसरवण्यात येत आहेत.आता खेळावेच लागेलआयसीसीकडून बांगलादेश क्रिकेट मंडळाची मागणी फेटाळून लावण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सात फेब्रुवारी ते आठ मार्च या दरम्यान भारतात खेळवण्यात येत असलेल्या विश्वकरंडकात बांगलादेश संघाला सहभागी व्हावेच लागणार आहे. तसेच भारतातील कोलकाता व मुंबई येथे होत असलेल्या लढतींमध्येही सहभागी व्हावे लागणार आहे..T20 World Cup 2026 : भारतात खेळा नाही तर...! ICC चा बांगलादेशला थेट इशारा, 'ती' मागणीही फेटाळली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.