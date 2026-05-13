१०,०००+ धावा, ३५०+ विकेट्स... स्टार खेळाडूची प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधून तडकाफडकी निवृत्ती; भारतात पदार्पणातील सामन्यात चमकलेला...

Liam Dawson retires from first-class cricket immediately: इंग्लंडचा अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू लियाम डॉसनयाने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधून तात्काळ निवृत्ती जाहीर करून क्रिकेटविश्वाला धक्का दिला आहे. १०,०००हून अधिक धावा आणि ३५०पेक्षा जास्त विकेट्स अशी दमदार कारकीर्द गाजवणाऱ्या डॉसनने रेड-बॉल क्रिकेटला अलविदा करण्याचा निर्णय घेतला.
Swadesh Ghanekar
Updated on

England all-rounder Liam Dawson retirement news: हॅम्पशायर आणि इंग्लंडचा अष्टपैलू खेळाडू लियाम डॉसन याने प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमधून ( रेड बॉल क्रिकेट) तात्काळ निवृत्ती घेतली आहे. ३६ वर्षीय डॉसन ब्लास्ट आणि वन-डे कपमध्ये हॅम्पशायरचे प्रतिनिधित्व करत राहील. मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये दीर्घ काळ खेळण्यासाठी त्याने रेड-बॉल क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. डॉसनने हॅम्पशायरसाठी रेड-बॉल क्रिकेटमध्ये २०० हून अधिक सामने खेळले असून, त्यात १०,००० हू्न अधिक धावा आणि ३५० हून अधिक बळी घेतले आहेत.

