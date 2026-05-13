१०,०००+ धावा, ३५०+ विकेट्स... स्टार खेळाडूची प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधून तडकाफडकी निवृत्ती; भारतात पदार्पणातील सामन्यात चमकलेला...

England all-rounder Liam Dawson retirement news: हॅम्पशायर आणि इंग्लंडचा अष्टपैलू खेळाडू लियाम डॉसन याने प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमधून ( रेड बॉल क्रिकेट) तात्काळ निवृत्ती घेतली आहे. ३६ वर्षीय डॉसन ब्लास्ट आणि वन-डे कपमध्ये हॅम्पशायरचे प्रतिनिधित्व करत राहील. मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये दीर्घ काळ खेळण्यासाठी त्याने रेड-बॉल क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. डॉसनने हॅम्पशायरसाठी रेड-बॉल क्रिकेटमध्ये २०० हून अधिक सामने खेळले असून, त्यात १०,००० हू्न अधिक धावा आणि ३५० हून अधिक बळी घेतले आहेत. .त्याने इंग्लंडकडून चार कसोटी सामनेही खेळले आणि त्याने भारतात पदार्पणातच नाबाद ६६ धावा केल्या होत्या. "मी प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे," असे डॉसनने बुधवारी दुपारी हॅम्पशायरने प्रसिद्ध केलेल्या एका निवेदनात जाहीर केले. तो पुढे म्हणाला, "हा निर्णय मी सहजपणे घेतलेला नाही, पण मला वाटते की व्हाईट-बॉल क्रिकेटमधील माझी कारकीर्द वाढवण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे.".त्याने ५४ अर्धशतके आणि १७ शतके झळकावली आहेत. २०२२ मध्ये कँटरबरी येथे केंटविरुद्ध हॅम्पशायरच्या विजयात केलेली १७१ धावांची कारकिर्दीतील सर्वोत्तम खेळी होती. २०२३-२०२४ पासून डॉसनने फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. त्याने चॅम्पियनशिपच्या दोन्ही हंगामांमध्ये मिळून १७९६ धावा केल्या आहेत आणि त्यात नऊ अर्धशतके आणि सहा शतकांचा समावेश होता. शिवाय, २२.६९ च्या सरासरीने १०३ बळी घेतले, ज्यात आठ वेळा पाच बळी घेण्याच्या कामगिरीचा समावेश होता.."मला हॅम्पशायरसाठी २०० हून अधिक सामने खेळण्याचा अत्यंत अभिमान आहे आणि गेल्या काही वर्षांत अनेक खेळाडूंसोबत माझ्या अविस्मरणीय आठवणी आहेत. मी हॅम्पशायरसाठी व्हाईट-बॉल क्रिकेट खेळण्यास आणि आम्ही मिळवलेले यश पुढे चालू ठेवण्यास पूर्णपणे वचनबद्ध आहे," असेही तो पुढे म्हणाला. २०२४ मध्ये डॉसनला पीसीए मेन्स प्लेयर ऑफ द इयर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते आणि २०१८ नंतर हा पुरस्कार जिंकणारा तो पहिला देशांतर्गत खेळाडू ठरला. त्याच हंगामात, त्याने पीसीए मेन्स डोमेस्टिक ओव्हरऑल एमसीपी आणि काउंटी चॅम्पियनशिप प्लेयर ऑफ द इयर पुरस्कारही जिंकले..२०२३ मध्ये युटिलिटा बाऊल येथे मिडलसेक्सविरुद्ध डॉसन हा १९०३ मध्ये सीबी ल्युएलिननंतर सामन्यात शतक झळकावणारा आणि दहा बळी घेणारा हॅम्पशायरचा पहिला खेळाडू ठरला. त्यानंतर एका वर्षानंतर ओल्ड ट्रॅफर्ड येथे लँकेशायरविरुद्ध डॉसनने या कामगिरीची पुनरावृत्ती केली.