VAIBHAV SOORYAVANSHI: वैभव सूर्यवंशीबाबत मोठी भविष्यवाणी! ‘एक दिवस भारताचा कर्णधार होईल’; दुलीप ट्रॉफीत उपकर्णधारपद देण्यामागे मोठं कारण

Vaibhav Sooryavanshi India captain prediction: भारतीय संघाचा युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीसाठी(Vaibhav Sooryavanshi ) २०२६ हे वर्ष खऱ्या अर्थाने स्वप्नवत ठरलं आहे. यावर्षी त्याने एकापाठोपाठ एक मोठे विक्रम आपल्या नावावर केले.अवघ्या १५ व्या वर्षी त्याने टीम इंडियामध्ये स्थान मिळवलं. त्यानंतर आयपीएल २०२६ मध्ये सर्वाधिक धावा करत ऑरेंज कॅपही पटकावली. त्याच्या दमदार कामगिरीमुळे निवडकर्त्यांनी त्याला भारतीय संघात संधी दिली..आयर्लंड दौऱ्यावर त्याला अंतिम अकरामध्ये खेळण्याची संधी मिळाली नाही. मात्र, इंग्लंड दौऱ्यावर पाच टी-२० सामन्यांच्या मालिकेत त्याला अंतिम अकरात स्थान मिळालं. आता २३ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या दुलीप ट्रॉफीसाठी पूर्व विभागाच्या (ईस्ट झोन) संघाने त्याच्यावर उपकर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवली आहे. विशेष म्हणजे, या निर्णयानंतर ओडिशाचे माजी क्रिकेटपटू आणि सध्याचे निवडकर्ता-प्रशिक्षक प्रभंजन मलिक यांनी वैभवबाबत मोठी भविष्यवाणी केली आहे..Vaibhav Sooryavanshi: झिम्बाब्वे मालिका गाजवल्यानंतर वैभव सूर्यवंशी पुन्हा मैदानात; जाणून घ्या कधी, कुठे आणि कोणत्या संघाकडून खेळणार पुढचा सामना.वैभवला एवढ्या लहान वयात उपकर्णधारपद मिळाल्यामुळे अनेकांना आश्चर्य वाटलं. पण पूर्व विभागाच्या निवड समितीने हा निर्णय योग्य असल्याचं सांगितलं आहे. प्रभंजन मलिक यांनी तर थेट असं म्हटलं की, "वैभव सूर्यवंशी भविष्यात एक दिवस भारताचा कर्णधारही होऊ शकतो.".आतापर्यंत वैभवने बिहारकडून आठ प्रथम श्रेणी सामने खेळले आहेत. यावर्षी झालेल्या १९ वर्षांखालील वनडे विश्वचषक स्पर्धेत तो भारताचा उपकर्णधार होता. बिहार संघाचं उपकर्णधारपदही त्याने सांभाळलं आहे. याशिवाय दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या युवा मालिकेत त्याने भारतीय संघाचं नेतृत्वही केलं होतं..प्रभंजन मलिक यांनी क्रिकइन्फोशी बोलताना सांगितलं की, "ईशान किशन हा संघाचा कर्णधार आहे. यष्टीरक्षक असल्यामुळे तो खेळाच्या प्रत्येक टप्प्यावर सक्रिय असतो. त्यामुळे वैभवला त्याच्या जवळ राहून नेतृत्व कसं करायचं, संघ कसा सांभाळायचा हे शिकायला मिळेल." ते पुढे म्हणाले, "आमची इच्छा आहे की वैभव सातत्याने प्रगती करत राहावा. भविष्यात तो भारताचं कर्णधारपदही सांभाळू शकतो. त्याला उपकर्णधार बनवण्यामागे हाच विचार आहे.".पूर्व विभागाच्या निवड समितीतील झारखंडचे प्रतिनिधी मनीष वर्धन यांनीही या निर्णयाचं समर्थन केलं. ते म्हणाले, "आम्ही फक्त आजचा विचार करत नाही, तर भविष्यातील भारतीय क्रिकेटचा विचार करत आहोत. उपकर्णधार म्हणून वैभवला कर्णधारासोबत राहून नेतृत्वाची बारकाईने माहिती मिळेल. संघ कसा चालतो, निर्णय कसे घेतले जातात, हे सगळं त्याला जवळून पाहता येईल.".Vaibhav Sooryavanshi: रोहितसोबत वैभव सूर्यवंशीनेच सलामीला यावं! माजी दिग्गजाचा मोठा सल्ला, गिलबाबतही केलं मोठं वक्तव्य.मनीष पुढे म्हणाले, "वैभव खूप गुणी क्रिकेटपटू आहे. त्याच्याकडे मोठी क्षमता आहे. त्यामुळे त्याला ही जबाबदारी देणं हा त्याच्या विकासाचाच एक भाग आहे." दरम्यान, उपकर्णधार असला तरी ईशान किशन अनुपस्थित असेल, तर वैभव लगेच कर्णधार होणार नाही. याबाबतही निवड समितीने स्पष्ट केलं आहे. अनुभवी खेळाडूकडे प्रभारी कर्णधारपद दिलं जाईल, तर वैभव उपकर्णधार म्हणूनच काम पाहील.निवडकर्त्यांच्या मते, उपकर्णधारपद म्हणजे फक्त पद नाही, तर भविष्यात मोठं नेतृत्व घडवण्याची तयारी आहे. त्यामुळे वैभवला लहान वयातच नेतृत्वाचे धडे मिळावेत, हाच या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.