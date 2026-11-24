Priyansh Arya record-breaking innings in Syed Mushtaq Ali Trophy: पंजाब किंग्सचा सलामीवीर प्रियांश आर्यने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत दिल्लीचे नेतृत्व करताना मंगळवारी वादळी खेळी केली. तामिळनाडूच्या गोलंदाजांचा पालापाचोळा करताना विक्रमी शतक झळकावले. ३६ चेंडूंत शतक पूर्ण करण्यासाठी त्याने तब्बल १२ षटकार खेचले. त्यानंतर त्याचे वादळ इथेच थांबले नाही, तो ट्वेंटी-२०त द्विशतक पूर्ण करतोय असे चित्र होते. पण,त्याला अगदी थोडक्यात द्विशतकापासून वंचित रहावे लागले. पण, त्याने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वोत्तम वैयक्तिक धावसंख्येचा भारतीयाचा विक्रम नावावर केला..प्रियांशने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेत सातत्यपूर्ण खेळ कायम राखताना सलग चौथ्या सामन्यात 50+ धावांची खेळी केली. तामिळनाडूने तिसऱ्या षटकात यश धुलला ( ८) माघारी पाठवून दिल्लीला धक्का दिला. त्यानंतरही दिल्लीच्या विकेट्स पडत राहिल्या. पण, प्रियांशने एकहाती किल्ला लढवला. त्याने दुसऱ्या विकेटसाठी नितीश राणासह ११८ धावा जोडल्या आणि त्यात नितीशचा वाटा १८ धावांचा होता. हिंम्मत सिंग ( १०) त्याने जवळपास शतकी भागीदारी केली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IPL 2027 Auction : लखनौ सुपर जायंट्स-पंजाब किंग्स यांच्यात लिलावापूर्वी रस्सीखेच! २३ वर्षीय जलदगती गोलंदाजासाठी दोघंही भिडले... कोण आहे सोनी बेकर?.प्रियांशने ३६ चेंडूंत शतक पूर्ण करताना १२ षटकार खेचले. त्यानंतर त्याची धावसंख्या १५३ वर गेली आणि तो ट्वेंटी-२०त भारताकडून सर्वोच्च धावसंख्या करणारा फलंदाज बनला. त्याने लोकेस राहुलचा नाबाद १५२ धावांचा ( दिल्ली कॅपिटल्स वि. पंजाब किंग्स, २०२६) विक्रम मोडला. या विक्रमात तिलक वर्मा नाबाद १५१ ( वि. मेघालय) धावांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे..Fastest T20 centuries by Indians२८ चेंडू - उर्विल पटेल ( वि. त्रिपुरा, २०२४)२८ चेंडू - अभिषेक शर्मा ( वि. मेघालया, २०२४)३० चेंडू - अभिषेक शर्मा ( वि. अफगाणिस्तान, २०२६)३१ चेंडू - उर्विल पटेल ( वि. सेनादल, २०२५)३२ चेंडूं - रिषभ पंत ( वि. हिमाचल प्रदेश, २०१८), वैभव सूर्यवंशी ( वि. यूएई, २०२५), अभिषेक ( वि. बंगाल, २०२५)३५ चेंडू - रोहित शर्मा ( वि. श्रीलंका, २०१७)."मी फाइनल वॉर्निंग देतोय!"; Prithvi Shaw कडून युवराज सिंगच्या वडिलांना धमकी; म्हणाला, माझ्या संयमाचा..., नेमकं काय प्रकरण?.Highest Individual Scores in All T20sनाबाद १८८ - लौहान-ड्रे प्रेटोरियस ( टायटन्स वि. नाईट्स, २०२६)नाबाद १७५ - ख्रिस गेल ( आरसीबी वि. पुणे वॉरियर्स, २०१३)१७२ धावा - आरोन फिंच ( ऑस्ट्रेलिया वि. झिम्बाब्वे, २०१८)नाबाद १६४ - हमझा खान ( रवांडा वि. आयव्हरी कोस्ट, २०२६)१६४ धावा - करनबीर सिंग ( ऑस्ट्रिया वि. हंगरी, २०२६).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.