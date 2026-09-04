Team India: २०२७ वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाची तयारी सुरू; गंभीर-गिलच्या मागणीनंतर BCCIने उचललं मोठं पाऊल, नेमकं काय होणार?

TEAM INDIA STARTS PREPARATION FOR 2027 WORLD CUP: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (BCCI) एक अत्यंत महत्त्वाची आढावा बैठक गुरुवारी (३ सप्टेंबर) मुंबईत पार पडली. या बैठकीला भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर, कसोटी आणि वनडे संघाचा कर्णधार शुभमन गिल तसेच टी-२० संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर उपस्थित होते.मात्र, या बैठकीपूर्वी रोहित शर्मा यांच्या भविष्यावरही चर्चा होणार असल्याचं सांगितलं जात होतं. आता बैठकीनंतर BCCIचे सचिव देवजित सैकिया यांनी रोहित शर्माच्या भविष्याबाबत स्पष्ट वक्तव्य केलं आहे. रोहित शर्मा सध्या ज्या सामन्यांमध्ये खेळत आहेत, त्यात चांगली फलंदाजी करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची आवश्यकता नाही, असं सैकिया यांनी स्पष्ट केलं..वनडे वर्ल्ड कप २०२७ ला आता फारसा वेळ बाकी नाही. त्यामुळे भारतीय क्रिकेट संघाने या मोठ्या स्पर्धेची तयारी आतापासूनच सुरू केली आहे. वर्ल्ड कपच्या तयारीचा एक भाग म्हणून भारतीय संघाला यजमान दक्षिण आफ्रिकेतच वनडे मालिका खेळवण्याचा विचार सुरू आहे. यासाठी बीसीसीआय आणि क्रिकेट साऊथ आफ्रिकामध्ये चर्चा सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे..ODI World Cup मधूनच बाहेर होण्याची वेस्ट इंडिजवर पुन्हा टांगती तलवार, थेट एन्ट्री हुकली! काय आहे यामागचं गणित?.दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ४ ते ६ वनडे?रिपोर्टनुसार, भारतीय संघ व्यवस्थापनाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिका खेळण्याची मागणी बीसीसीआयकडे केली आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार शुभमन गिल यांच्या नेतृत्वाखालील टीम मॅनेजमेंटने ही मागणी केल्याचे सांगितले जात आहे. भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेदरम्यान ४ ते ६ सामन्यांची वनडे मालिका आयोजित करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र, ही मालिका अद्याप अधिकृतपणे निश्चित झालेली नाही. तिच्या तारखा आणि ठिकाणही अजून ठरलेले नाहीत.२०२७चा वनडे वर्ल्ड कप दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया येथे होणार आहे. त्यामुळे वर्ल्ड कपपूर्वी दक्षिण आफ्रिकेत सामने खेळल्यास भारतीय खेळाडूंना तेथील परिस्थितीचा चांगला अनुभव मिळू शकतो..बीसीसीआयकडून २०२७च्या वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघाची तयारी अधिक नियोजनबद्ध करण्यावर भर दिला जात आहे. परदेशातील मालिकांमध्ये खेळाडूंना पुरेसा सराव मिळावा आणि स्थानिक परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी वेळ मिळावा, यावरही चर्चा झाली.आगामी काळात भारतीय संघाचे वेळापत्रक खूप व्यस्त असणार आहे. त्यामुळे मालिकांमध्ये योग्य अंतर ठेवण्यासोबतच खेळाडूंना विश्रांती आणि सरावासाठी पुरेसा वेळ देण्याचा विचार बीसीसीआय करत आहे..२०२७च्या वर्ल्ड कपच्या तयारीत खेळाडूंच्या फिटनेसला मोठे महत्त्व दिले जात आहे. भारतीय संघाचे स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग कोच एड्रियन ले रॉक्स यांनी खेळाडूंसाठी फिटनेस कार्यक्रमाचा आराखडा तयार केल्याची माहिती आहे.सततच्या क्रिकेटमुळे खेळाडूंवर येणारा ताण आणि त्यातून होणाऱ्या दुखापती हा सध्या बीसीसीआयसमोरील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे खेळाडूंचा वर्कलोड योग्य पद्धतीने सांभाळण्यावर भर दिला जात आहे..बीसीसीआयच्या आढावा बैठकीत कर्णधार शुभमन गिललाही सहभागी करण्यात आले. फिटनेस कार्यक्रम आणि खेळाडूंच्या वर्कलोडबाबत मैदानावर खेळणाऱ्या खेळाडूंचं मतही महत्त्वाचं असल्याने गिलशी याबाबत चर्चा करण्यात आली.बीसीसीआय, टीम मॅनेजमेंट आणि सपोर्ट स्टाफ यांच्यात खेळाडूंच्या फिटनेसबाबत योग्य संवाद राहावा, यावरही बैठकीत भर देण्यात आला..जसप्रीत बुमराह आणि हार्दिक पंड्या हे भारतीय वनडे संघातील महत्त्वाचे खेळाडू आहेत. त्यामुळे २०२७च्या वर्ल्ड कपपर्यंत त्यांचा फिटनेस चांगला राहावा, यासाठी विशेष नियोजन करण्याची गरज आहे.विशेषतः वेगवान गोलंदाज आणि अष्टपैलू खेळाडूंच्या वर्कलोडकडे अधिक काळजीपूर्वक पाहिलं जाणार आहे. मोठ्या स्पर्धेपूर्वी प्रमुख खेळाडूंना दुखापतींपासून दूर ठेवण्याचा बीसीसीआयचा प्रयत्न असेल..आढावा बैठकीपूर्वी रोहित शर्माच्या वनडे भवितव्याबाबत चर्चा होणार असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. मात्र, बैठकीनंतर बीसीसीआय सचिव देवजीत सैकिया यांनी या चर्चांना फारसं महत्त्व दिलं नाही. रोहित शर्मा सध्या वनडे क्रिकेटमध्ये चांगली फलंदाजी करत आहे. त्यामुळे त्याच्या भवितव्याबाबत आत्ताच प्रश्न उपस्थित करण्याची गरज नसल्याचे सैकिया यांनी स्पष्ट केले.यामुळे २०२७च्या वर्ल्ड कपच्या शर्यतीत रोहितच्या नावाबाबत बीसीसीआयने दरवाजा बंद केलेला नाही, हे स्पष्ट होत आहे. अंतिम संघनिवड मात्र खेळाडूचा फॉर्म, फिटनेस आणि आगामी सामन्यांमधील कामगिरीवर अवलंबून असेल..World Cup 2027: वर्ल्ड कप २०२७साठी टीम इंडियाचा खास प्लॅन! स्टार खेळाडूंच्या जागेसाठी ‘या’ युवा फलंदाजावर निवडकर्त्यांचा विश्वास.भारतीय संघाने २०२७च्या वर्ल्ड कपसाठी आतापासूनच नियोजन सुरू केलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेत संभाव्य वनडे मालिका, खेळाडूंच्या फिटनेसवर लक्ष आणि व्यस्त वेळापत्रकात योग्य विश्रांती देण्याचा प्रयत्न या सगळ्या गोष्टी त्याच तयारीचा भाग आहेत.आता या संभाव्य दक्षिण आफ्रिका दौऱ्याला अंतिम स्वरूप मिळतं का आणि त्यात किती वनडे सामने खेळवले जातात, याकडे क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.