21 Six, 7 Fours! न्यूझीलंडच्या बेव्हॉन जेकब्सचे वन डेत विक्रमी द्विशतक! भारतीय गोलंदाजांची केलेली धुलाई आता...

Bevon Jacobs creates history in New Zealand domestic cricket: भारताविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत महत्त्वाच्या खेळी करणाऱ्या बेव्हॉन जेकब्सने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ऐतिहासिक द्विशतक झळकावले. त्याने स्थानिक फोर्ड ट्रॉफी वन डे स्पर्धेत १३७ चेंडूंत २०२ धावांची खेळी करताना ओटागोच्या गोलंदाजांचा चांगलाच समाचार घेतला. .ईडन पार्कवर ऑकलंड संघाकडून चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना जेकब्सने ओटागोच्या गोलंदाजांवर तुफान हल्ला चढवत पहिल्या लिस्ट ए शतकाचे द्विशतकात रूपांतर केले. जेकब्सच्या या खेळीत तब्बल २१ षटकार होते, जे लिस्ट ए क्रिकेटच्या डावात न्यूझीलंडच्या फलंदाजाने मारलेले आतापर्यंतचे सर्वाधिक षटकार आहेत. जेकब्स ऑस्ट्रेलियाच्या डी आर्सी शॉर्टच्या नावावर असलेल्या जागतिक विक्रमाची बरोबरी करण्यापासून केवळ दोन षटकारांनी दूर राहिला. शॉर्टने यापूर्वी २०१८ मध्ये सिडनी येथे क्वीन्सलँडविरुद्ध १४८ चेंडूंमध्ये २५७ धावा करताना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियासाठी २३ षटकार ठोकले होते.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 4th ODI : शुभमन गिल, केएल राहुल OUT, मग रोहित शर्मासोबत सलामीला कोण येणार? श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारताची Playing XI.जेमी हाऊ (२०१२), मार्टिन गुप्टिल (२०१५) आणि चॅड बोव्स (२०२४) यांच्यानंतर लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये द्विशतक झळकावणारा जेकब्स हा चौथा किवी फलंदाज आहे. लिस्ट ए क्रिकेटमधील जेकब्सचा हा केवळ ३३ वा सामना होता. जेकब्सने २०२४ च्या अखेरीस पदार्पण केल्यापासून न्यूझीलंडसाठी १६ ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. त्याला अजून वन डे आणि कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण करायचे आहे..जेकब्सचा जन्म दक्षिण आफ्रिकेतील प्रिटोरिया येथे झाला. तो सुमारे तीन वर्षांचा असताना त्याचे कुटुंब न्यूझीलंडला स्थलांतरित झाले. तो २०२३-२४ सुपर स्मॅशमधील उदयोन्मुख खेळाडूंपैकी एक होता. त्याने कॅंटरबरी किंग्ससाठी फिनिशर म्हणून खेळताना सहा डावांमध्ये १८८.७३ च्या स्ट्राइक रेटने १३४ धावा केल्या. स्पर्धेत किमान ५० चेंडूंचा सामना करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये डग ब्रेसवेल (२०२.०२) नंतरचा हा दुसरा सर्वोत्तम स्ट्राइक रेट होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.