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21 Six, 7 Fours! न्यूझीलंडच्या बेव्हॉन जेकब्सचे वन डेत विक्रमी द्विशतक! भारतीय गोलंदाजांची केलेली धुलाई आता...

Bevon Jacobs scores unbeaten 202 off 137 balls in Ford Trophy: न्यूझीलंडचा युवा फलंदाज बेव्हॉन जेकब्सने फोर्ड ट्रॉफीमध्ये आपल्या वादळी फलंदाजीने क्रिकेटविश्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
Bevon Jacobs scores unbeaten 202 off 137 balls in Ford Trophy

Bevon Jacobs scores unbeaten 202 off 137 balls in Ford Trophy

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Bevon Jacobs creates history in New Zealand domestic cricket: भारताविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत महत्त्वाच्या खेळी करणाऱ्या बेव्हॉन जेकब्सने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ऐतिहासिक द्विशतक झळकावले. त्याने स्थानिक फोर्ड ट्रॉफी वन डे स्पर्धेत १३७ चेंडूंत २०२ धावांची खेळी करताना ओटागोच्या गोलंदाजांचा चांगलाच समाचार घेतला.

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