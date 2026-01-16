David Warner ने T20 मधील विराट कोहलीचा मोठा विक्रम मोडला; ११ चौकार, ४ षटकारांसह ठोकले शतक, बाबर आझमचा विक्रम टप्प्यात...

Virat Kohli T20 record broken by David Warner : ३९ वर्षीय डेव्हिड वॉर्नरने बिग बॅश लीगमध्ये पुन्हा धावांचा पाऊस पाडला. सिडनी थंडर्स संघाकडून खेळणाऱ्या वॉर्नरने BBL च्या या पर्वातील दुसरे शतक झळकावले. सिडनी डर्बीमध्ये वॉर्नरने सिडनी सिक्सर्स संघाच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. त्याने ६५ चेंडूंत ११ चौकार व ४ षटकारांसह ११० धावांची नाबाद खेळी केली आणि संघाला ६ बाद १८९ धावांपर्यंत पोहोचवले. वॉर्नरने आजच्या शतकासह भारताचा स्टार विराट कोहली याचा विक्रम मोडला. ट्वेंटी-२० मध्ये सर्वाधिक शतकांच्या यादीत वॉर्नरने आगेकूच केली आहे..थंडर्सकडून वॉर्नर वगळल्यास अन्य फलंदाजांनी पाट्या टाकल्या, मिचेल स्टार्सने सिक्सर्सला पहिले यश मिळवून देताना सलामीवीर मॅथ्यू गिल्केसला ( १२) बाद केले. त्यानंतर जॅक एडवर्ड्स, बेन मानेंटी यांनी विकेट घेतल्या. सॅम कुरनने २८ धावा देताना ३ बळी टिपले. हे गोलंदाज मैदान गाजवत असताना वॉर्नर उभा राहिला आणि त्याने सर्वांचा समाचार घेतला. तो पहिल्या षटकापासून ते शेवटच्या चेंडूपर्यंत नाबाद राहिला. त्याने ६५ चेंडूंत ११० धावा केल्या..रोहित शर्माला कर्णधारपदावरून हटवण्यासाठी अजित आगरकरच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून चालवली गेली! गौतम गंभीर....यंदाच्या बीबीएलमधील हे त्याचे दुसरे शतक ठरले. त्याने २०२६ मध्ये ट्वेंटी-२०त आतापर्यंत ४ सान्यांत ३८९च्या सरासरीने ३९८ धावा केल्या आहेत. त्यात दोन शतकं व दोन अर्धशतकं आहेत. आजच्या सामन्यातील शतक हे त्याचे ट्वेंटी-२०तील १०वे शतक ठरले आणि त्याने विराट कोहली व रिली रोसोवू ( प्रत्येकी ९ शतकं) यांना मागे टाकले. ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक शतकांच्या यादीत वॉर्नरच्या पुढे बाबर आझम ( ११) व ख्रिस गेल ( २२) हे दोनच खेळाडू आहेत..डेव्हिड वॉर्नर विविध फ्रँचायझी ट्वेंटी-२० लीगमध्ये खेळतोय. त्याने आयपीएलमध्येही दिल्ली कॅपिटल्स व सनरायझर्स हैदराबाद यांचे प्रतिनिधित्व केले. २०१६ मध्ये त्याच्या नेतृत्वाखाली SRH ने आयपीएल जिंकली. त्याने आयपीएलमध्ये १८४ सामन्यांत ६५६५ धावा केल्या आहेत. त्यात ४ शतकं व ६२ अर्धशतकांचा समावेश आहे. याशिवाय तो मेजर लीग क्रिकेट, पाकिस्तान सुपर लीग, ILT20, Men's 100, BPL, CPL, CLT20, Vitality Blast आदी लीगमध्येही खेळला आहे..त्याने एकूण ४३१ ट्वेंटी-२० सामन्यांत ३६.८२ च्या सरासरीने १३९१८ धावा केल्या आहेत. त्यात १० शतकं व ११५ अर्धशतकांचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त त्याच्या नावावर ११० सामन्यांत ३२७७ धावा आहेत. त्यात १ शतक व २८ अर्धशतकं आहेत. ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक धावांच्या विक्रमात तो चौथ्या क्रमांकावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.