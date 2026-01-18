Cricket

४० धावांचे लक्ष्य, ३७ वर All OUT! पाकिस्तानी फलंदाज ढेपाळले, २३२ वर्षांपूर्वीचा नकोसा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला

Cricket Record : फर्स्ट क्लास क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वात कमी धावसंख्येचा यशस्वी बचाव करण्यात पाकिस्तानमधील पीटीवी संघाला यश आलंय. त्यांनी सुई नॉर्दर्नला ३७ धावात गुंडाळून अवघ्या २ धावांनी विजय मिळवला.
सूरज यादव
Updated on

क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वात कमी धावसंख्येचा यशस्वी बचाव केल्याचा आणि सर्वात कमी धावसंख्येवर ऑलआऊटचा रेकॉर्ड नोंदवला गेलाय. फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये ही घटना घडली असून २३२ वर्षे जुना विक्रम मोडला आहे. पाकिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या प्रेसिडेंट्स ट्रॉफीत पाकिस्तान टीवी संघाने सुई नॉर्दन गॅस विरोधात ४० धावांचा बचाव केला. पीटीवीने हा सामना फक्त २ धावांनी जिंकत विश्वविक्रम केला. याआधी १७९४मध्ये लॉर्ड्सवर ओल्डफिल्ड संघाने एमसीसीविरुद्ध ४१ धावांचा यशस्वी बचाव करत ६ धावांनी विजय मिळवला.

