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OMG : ४७ षटकार...! ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये संघाने कुटल्या ४१७ धावा; ओपनरचे ५४ चेंडूंत द्विशतक, तर दोघांची शतकं... १८८ धावांनी मॅच जिंकली

Dumbleton CC scores 417 runs in T20 match: ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये अशक्य वाटणारा विक्रम इंग्लंडमधील डम्बल्टन क्रिकेट क्लबने आपल्या नावावर केला. Varistha Cheltenham Premier T20स्पर्धेत हॅथर्ले अँड रेडिंग्स सीसीविरुद्ध डम्बल्टनने अवघ्या २० षटकांत २ बाद ४१७ धावा उभारून क्रिकेटविश्वाला हादरवून सोडले.
Dumbleton CC scores 417 runs in T20 match

Dumbleton CC scores 417 runs in T20 match

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

T20 Madness: Dumbleton CC Score 417-2, Openers Double Ton : ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये गोलंदाजांना काही किंमत राहिलेली नाही, हे पुन्हा एकदा दिसून आले... आतापर्यंत ट्वेंटी-२०त २००, २५०, ३०० धावा होत होत्या, परंतु आता तोही टप्पा ओलांडला गेलाय. डम्बलटन क्रिकेट क्लबने Varistha Cheltenham Premier T20 मध्ये हॅदरले अँड रेडिंग्ज सीसी विरुद्ध आपल्या २० षटकांत ४१७ धावा कुटत इतिहास रचला आणि हा सामना १८८ धावांच्या फरकाने जिंकला.

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