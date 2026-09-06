५५ वर ALL OUT; तरीही हा 'शहाणा' म्हणतो, पाकिस्तान बेस्ट टीम अन् आशिया चषक जिंकणार! नेटकऱ्यांनी घेतलं फैलावर Video

India vs Pakistan Asia Cup 2026 Pakistan 55 all out: पाकिस्तानच्या महिला संघाला आशिया चषक २०२६ स्पर्धेत शनिवारी भारताकडून लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला. हरमनप्रीत कौरच्या संघाने शेजाऱ्यांना ५५ धावांत गुंडाळले आणि ८.४ षटकांत मॅच जिंकून उपांत्य फेरीत ऐटीत प्रवेश केला. पाकिस्तान महिला संघाची ही ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील सर्वात निचांक धावसंख्या ठरली. तरीही पाकिस्तान महिला संघाचा कोच वाहब रियाझ यांनी विचित्र दावा केला आहे. त्यांच्या मते पाकिस्तानचा हा संघ आशियातील सर्वोत्तम संघ आहे आणि तो अजूनही आशिया चषक जिंकू शकतो....भारताकडून लाजीरवाणा पराभव झाल्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत वाहबने हा दावा केला. मजेशीर गोष्ट म्हणजे, २०२२ पासून पाकिस्तानच्या महिला संघाला भारताविरुद्ध विजय मिळवता आलेला नाही. अशात ते श्रीलंकेला तरी हरवतील का, याची शंका आहे. अशात वाहबच्या या विधानाने नेटकऱ्यांना ट्रोलिंगचा विषय दिला आहे. ( शफाली वर्माचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! पाकिस्तानला पहिल्याच चेंडूवर जागा दाखवली; जगात भारी कामगिरी केली Video Viral) .“या आशिया कपमध्ये चषक जिंकण्यासाठी पाकिस्तान हा सर्वोत्तम संघ आहे, असा मला विश्वास आहे. कारण येथील परिस्थिती आम्हाला खरोखरच अनुकूल आहे,” असे वाहबने पत्रकारांना सांगितले. तो पुढे म्हणाला,“आम्ही परत जाऊन भारताविरुद्ध काय चूक झाली यावर चर्चा करू. त्याच चुका पुन्हा न करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू.”.Asia Cup 2026: पाकिस्तानला लोळवलं, पुढे कोण? भारतीय संघाचा उपांत्य फेरीचा सामना कधी व कुणाविरुद्ध? जाणून घ्या डिटेल्स.वाहबचे वक्तव्य ही पाकिस्तानवर टीका ओढवून घेणारी एकमेव घटना नव्हती. भारताच्या डावादरम्यान, फातिमा सनाने विकेट घेतल्यानंतर शफाली वर्माला केलेला इशारा वादाचा विषय ठरला होता. दरम्यान, भारताकडून झालेल्या पराभवामुळे पाकिस्तानवर हाँगकाँगविरुद्ध 'जिंकणे अनिवार्य' अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अंतिम सामन्यात अनपेक्षित निकाल लागल्यास, पाकिस्तानला उपांत्य फेरीपूर्वीच मायदेशी परतावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.