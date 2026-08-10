Viral Cricket Video: 6,6,6,6,6,6! सहा चेंडू, सहा षटकार... युवराज सिंगसारखी तुफान फटकेबाजी, पण इंग्लंडच्या फलंदाजाचा हा पराक्रम आहे थोडा वेगळा Video

Toby Albert six sixes viral video in One-Day Cup 2026: इंग्लंडमध्ये सुरू असलेल्या वन डे कप स्पर्धेदरम्यान हॅम्पशायरचा फलंदाज टॉबी अल्बर्टने आपल्या स्फोटक फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. त्याने सहा चेंडूंत सहा षटकार खेचण्याचा पराक्रम केला. दक्षिण आफ्रिकेचा माजी फलंदाज हर्शेल गिब्सने २००७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत नेदरलँड्सविरुद्ध एका षटकात सहा षटकार मारण्याचा पराक्रम केला. भारताच्या युवराज सिंगने २००७ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सहा चेंडूंवर सहा षटकार खेचले होते. टोबीनेही असाच पराक्रम केला, परंतु त्याची पद्धत वेगळी होती..अल्बर्टने एकाच षटकात नव्हे, तर दोन वेगवेगळ्या षटकांमध्ये षटकार मारले. त्याने नँट्स ओस्टुइझेनच्या षटकातील शेवटच्या दोन चेंडूंवर दोन मोठे षटकार ठोकले. मग, पुढच्या षटकात, जेक लेहमनने पहिले दोन चेंडू खेळले, तेव्हा तिसऱ्या चेंडूवर स्ट्राईक घेतल्यावर अल्बर्टने पुन्हा वेग वाढवला. त्याने ऑली किर्टलीचे पुढचे चार चेंडू प्रेक्षकांमध्ये भिरकावले. हे चेंडू दोन वेगवेगळ्या षटकांतील असूनही, अल्बर्टने सलग सहा चेंडूंवर सहा षटकार ठोकले..३७ चेंडूंमध्ये ८६ धावा केल्याअल्बर्टला २१ धावांवर जीवदान मिळाले होते आणि त्याने या संधीचे सोने केले. त्याने अवघ्या ३७ चेंडूंमध्ये ५ चौकार व ८ षटकारासह ८६ धावा ठोकल्या. अल्बर्टच्या स्फोटक खेळीच्या जोरावर हॅम्पशायरने ससेक्सविरुद्ध ५० षटकांत ९ गडी गमावून ३८३ धावांचा डोंगर उभा केला. अली ओर (१०५) आणि १८ वर्षीय बेन मेस (१०९) या दोघांनीही शानदार शतके झळकावली..३८४ धावांच्या विक्रमी लक्ष्याचा पाठलाग करताना ससेक्सने आपले सर्वस्व पणाला लावले. चार्ली टिअरने अवघ्या ९४ चेंडूंमध्ये १११ धावांचे शानदार शतक झळकावले. जॅक लीनिंग (९२) आणि डॅन इब्राहिम (५५) यांनीही संघाला सामन्यात टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला, पण ससेक्सचा संघ ३३२ धावांवर सर्वबाद झाला आणि हॅम्पशायरने ५१ धावांनी सामना जिंकला..Investment In IPL Team: आयपीएल टीममध्ये गुंतवणूक कशी कराल? कोणत्या संघाचे शेअर्स उपलब्ध? स्टेप बाय स्टेप माहिती... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.