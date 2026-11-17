India playing XI selection dilemma for first Test against New Zealand : ट्वेंटी-२० अन् वन डे मालिका जिंकल्यानंतर टीम इंडिया खऱ्या आव्हानासाठी सज्ज झाली आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत खेळणार आहे आणि जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत स्थान मिळवण्यासाठी भारताला दोन्ही सामने जिंकणे गरजेचे आहे. पण, यजमान न्यूझीलंड या फॉरमॅटमध्ये भारताला चांगली टक्कर देण्यासाठी तयारीला लागले आहेत. अशात भारतीय संघही त्यांचे सर्वोत्तम ११ खेळाडू मैदानावर उतरवणार आहेत आणि कर्णधार शुभमन गिल ( Shubman Gill) याने प्लेइंग इलेव्हनबाबत महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत..IND vs NZ यांच्यातल्या कसोटी मालिकेला १९ नोव्हेंबरपासून सुरुवात होत आहे आणि हा सामना वेलिंग्टन येथे होणार आहे. शुभमन गिलने मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन मालिकेच्या तयारीचे अपडेट्स दिले. भारतीय संघ चार जलदगती गोलंदाजांसह मैदानावर उतरेल, असे संकेत त्याने दिले. पण, त्याने हे चार गोलंदाज कोण असतील, यांची नावे सांगितली नाहीत. “ जलदगती गोलंदाजांची निवड करण्याची चांगली डोकेदुखी समोर आहे. वन डे मालिकेत वेगवान गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली आहे. आम्ही अजूनही अंतिम संघ निश्चित करत आहोत. आम्ही चार वेगवान गोलंदाजांसह खेळू. हे वन डे सामन्यांपेक्षा मोठे आव्हान असणार आहे, न्यूझीलंडचा येथे चांगला विक्रम आहे,” असे गिल म्हणाला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Syed Mushtaq Ali Trophy: सूर्यकुमारचं वादळ पुन्हा घोंगावलं! ९ चौकार अन् ७ षटकारांसह अर्धशतक करत मुंबईला मिळून दिला मोठा विजय.गिलच्या मते, भारतीय संघ कसोटी क्रिकेटमध्ये सात फलंदाजांसह खेळेल आणि संघात आकाश दीप व अंशुल कंबोजसारखे खेळाडू अनुक्रमे आठव्या आणि नवव्या क्रमांकावर फलंदाजी करू शकतात, असे त्याचे मत आहे. “आमच्याकडे सात फलंदाज असतील, ८-९ क्रमांकावर अंशुल आणि आकाश आहेत जे थोडीफार फलंदाजी करू शकतात. नितीशही चांगली फलंदाजी करू शकतो. जेव्हा चेंडू जुना होतो, तेव्हा आम्हाला त्याचा विचार करावा लागेल, त्यामुळे खेळपट्टीवर जोरदार फटके मारू शकेल अशा खेळाडूची गरज आहे. त्यामुळे अंतिम ११ बाबत अजून निर्णय व्हायचा आहे,” असे तो पुढे म्हणाला..गिलने यष्टिरक्षक रिषभ पंतबद्दलही भाष्य केले. तो दुखापतीमुळे भारत 'अ' आणि न्यूझीलंड 'अ' यांच्यातील तीन अनधिकृत कसोटी सामन्यांना मुकला होता. आता पूर्णपणे बरा होऊन तो , वेलिंग्टनमध्ये भारताच्या कसोटी संघात सामील झाला आहे. “रिषभ पंत संघातील सर्वात अनुभवी खेळाडूंपैकी एक आहे. त्याने जगभरात शतके झळकावली आहेत. जर आम्ही या दोन कसोटी जिंकल्या, तर आम्हाला WTC Final खेळण्याची खूप चांगली संधी आहे. म्हणूनच आम्ही खेळाडूंना वन डे मालिकेतील शेवटच्या दोन सामन्यांतून माघारी बोलावले. जेणेकरून त्यांना सर्वोत्तम तयारी करता येईल," असे गिल म्हणाला..India probable playing XI for 1st Test against New Zealand 2026 : लोकेश राहुल, यशस्वी जैस्वाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल, रिषभ पंत, रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अंशुल कंबोज, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा किंवा मोहम्मद सिराज..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.