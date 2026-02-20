निर्लज्ज! IPL फ्रँचायझींनी लायकी दाखवली, तरीही ६३ पाकिस्तानी खेळाडूंनी लिलावासाठी नावं नोंदवली... बाबर, रिझवान शहाणे निघाले

Full list of Pakistan players in Hundred 2026 auction: कर्णधार सलामान अली आघा, शाहीन आफ्रिदी, सैम आयुब आणि उस्मान तारीक यांनी लंडन येथे पुढील महिन्यात पार पडणाऱ्या दी हंड्रेडच्या लिलावासाठी नाव नोंदवली आहेत. या लिलावासाठी एकूण ७१० आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक खेळाडूंनी नावे नोंदवली असून त्यात ६३ पाकिस्तानी खेळाडूंची नावं आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या लीगमधील ८ पैकी निम्म्याहून अधिक फ्रँचायझींनी पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंना करारबद्ध करणार नसल्याची भूमिका घेतलेली आहे. तरीही पाकिस्तानी खेळाडूंनी नावं नोंदवली आहेत. बाबर आझम व मोहम्मद रिझवान यांनी पाकिस्तान विरुद्ध वेस्ट इंडिज कसोटी मालिकेमुळे या लिलावात सहभाग घेतलेला नाही..दी हंड्रेडच्या मागील पर्वात मोहम्मद आमीर आणि मोहम्मद वासीम या दोनच पाकिस्तानी खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता. लंडन स्पिरिट (अमेरिकेतील टेक गुंतवणूकदारांच्या मालकीचे), एमआय ओव्हल (रिलायन्स इंडस्ट्रीज), मँचेस्टर सुपरजायंट्स (आरपीएसजी ग्रुप), सदर्न ब्रेव्ह (जीएमआर ग्रुप), सनरायझर्स लीड्स (सन टीव्ही) आणि वेल्श फायर (अमेरिकेतील संजय गोविल) या सहा फ्रँचायझींचे भारतीय संबंध असल्याने ते पाकिस्तानी खेळाडूंवर बोली लावण्याची शक्यता कमीच आहे. भारत-पाकिस्तान यांच्यातले राजकीय संबंध लक्षात घेता पाकिस्तानी खेळाडूंना दूर ठेवणेच ते पसंत करतील..IND vs SA Super 8s: द. आफ्रिकेने 'दुखती नस पकडली'! भारताची कोंडी करण्यासाठी नेट्समध्ये 'त्या' गोष्टीवर कसून सराव; काढला हुकूमी एक्का."पुढील महिन्यात होणाऱ्या हंड्रेड लिलावासाठी भारतीय मालकीच्या संघांकडून पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंचा विचार केला जात नाही," असे बीबीसीने सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे. क्रिकबझने दिलेल्या वृत्तानुसार अद्यापही याविषयी कोणतीही घोषणा केलेली नाही. दी हंड्रेडचा हा लिलाव ११ आणि १२ मार्च रोजी होणार आहे..भारतीय संबंध असलेल्या सहा संघांपैकी चार संघांचे थेट आयपीएलच्या मुंबई इंडियन्स, दिल्ली कॅपिटल्स, लखनौ सुपरजायंट्स आणि सनरायझर्स हैदराबादशी या संघांशी संबंध आहेत. याच फ्रँचायझींनी दक्षिण आफ्रिकेतील SA20, UAE मधील ILT20 लीगमध्ये पाकिस्तानी खेळाडूंना दूरच ठेवले आहेत..IPL 2026 पूर्वी चेन्नई सुपर किंग्सला धक्का! १४.२० कोटींचा फलंदाज मॅच सुरू असताना अचानक जमिनीवर कोसळला, झाली गर्दी अन्... Video.शाहीन, सैम, सलमान आणि उस्मान व्यतिरिक्त, शादाब खान, हरिस रौफ, मुहम्मद नवाज, नसीम शाह ( हे सर्व GBP 100000 बेस प्राईस), अबरार अहमद, मुहम्मद अमीर, जमान खान, उस्मान तारिक (GBP 75000), फहीम अशरफ, शाहिबजादा फरहान, उसामा मीर, इमाद वसीम, अब्बास आफ्रिदी, अफाक आफ्रिदी आणि आसिफ आफ्रिदी (सर्व GBP 50000) यांनी नावं नोंदवली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.