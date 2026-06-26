ENG vs NZ 3rd Test: बेन स्टोक्सचा भीमपराक्रम! जॅक कॅलिसनंतर जगात असा विक्रम नोंदवणारा तोच; इंग्लंडच्या कर्णधाराने केली हवा...

ENG vs NZ 3rd Test Ben Stokes joins Jacques Kallis elite club: न्यूझीलंडने तिसऱ्या कसोटीत पकड घेतली असली तरी इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्स चमकला. बारमधील राड्यानंतर स्टोक्सला दुसऱ्या कसोटीला मुकावे लागले होते आणि ती कसोटी इंग्लंडने गमावली होती. त्यामुळे मालिका १-१ अशा बरोबरीत आली आणि तिसरी कसोटी मालिका विजयाच्या दृष्टीने महत्त्वाची झाली आहे. पण, किवींच्या सलामीवीरांनीच इंग्लंडचे कंबरडे मोडले. मात्र, बेन स्टोक्सने गोलंदाजीत चमक दाखवली. ४ विकेट्स घेत त्याने असा एक पराक्रम नावावर केला, जो कसोटी इतिहासात फक्त जॅक कॅलिसच्या नावावर होता..कर्णधार टॉम लॅथम आणि डेव्हॉन कॉनवे यांनी इंग्लंडच्या गोलंदाजांची पिसे उपटताना पहिल्या विकेटसाठी ३१७ धावांची विक्रमी भागीदारी केली. न्यूझीलंडकडून १९३० नंतर इंग्लंडविरुद्ध कसोटीत सलामीवीरांनी केलेली ही सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. बेन स्टोक्सने या जोडीला ब्रेक लावला आणि २१४ चेंडूंत १५ चौकारांसह १५१ धावा करणारा लॅथम माघारी परतला. त्यानंतर इंग्लंडने पहिल्या दिवसाच्या शेवटच्या सत्रात पटापट विकेट गमावल्या..IND vs IRE 1st T20I Live: वैभव सूर्यवंशीला का नाही खेळवले? श्रेयस अय्यर बघा काय म्हणाला; आमच्याकडे अनुभवी खेळाडू आहेत अन्... .कॉनवे दुसऱ्या बाजूने खिंड लढवत होता, परंतु २२४ चेंडूंत २२ चौकार व ३ षटकारासह १५७ धावांवर तो जो रूटच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. त्यानंतर हॅरि निकोल्स ( ३६) सोडल्यास न्यूझीलंडचे अन्य फलंदाज अपयशी ठरले. स्टोक्सने चार विकेट्स घेतल्या, तर आर्चर, अॅटकिन्सन यांनीही हातभार लावला. चौथी विकेट घेताच स्टोक्सच्या नावावर मोठा विक्रम नोंदवला गेला. न्यूझीलंडने दुसऱ्या दिवसाच्या लंच ब्रेकपर्यंत ७ बाद ४२६ धावा केल्या होत्या..बेन स्टोक्सचा विक्रम...चौथी विकेट घेताच बेन स्टोक्स हा कसोटी क्रिकेटमध्ये २५० विकेट्स व ७००० हून अधिक धावा करणारा जगातील दुसरा खेळाडू ठरला. स्टोक्सने १२१ कसोटीत ७२२८ धावा केल्या आहेत आणि त्यात १४ शतकं व ३७ अर्धशतकं आहेत. त्याच्या नावावर २५० विकेट्स आहेत. हा विक्रम यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेचा महान अष्टपैलू खेळाडू जॅक कॅलिस याने केला होता. त्याने १६६ कसोटीत १३२८९ धावा करताना ४५ शतकं व ५८ अर्धशतकं झळकावली आहेत. त्याच्या नावावर २९२ विकेट्स आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.