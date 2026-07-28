IND vs SL Test Squad: सारांश जैनच्या निवडीनंतर एक नाव पुन्हा चर्चेत आले... ७०००+ धावा, ५००+ विकेट्स घेऊनही त्याला टीम इंडियाने कधीच नाही खेळवले; कोण आहे तो?

India Test squad Sri Lanka Marathi Cricket news : ऑफ स्पिनर सारांश जैन याला भारताच्या कसोटी संघात पदार्पणाची संधी मिळाली आहे. श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांसाठी भारतीय संघाची घोषणा बीसीसीआयने केली आणि १५ सदस्यीय संघात मध्य प्रदेशचा सारांश जैन, हे नाव नवीन आहे. वॉशिंग्टन सुंदर पहिल्या सामन्याला मुकणार असल्याने सारांशची निवड महत्त्वाची बनली आहे. श्रीलंकेच्या डावखुऱ्या फलंदाजांना रोखण्याचे आव्हान सारांशला पेलावे लागणार आहे. पण, या निवडीने एक प्रश्नही उपस्थित केला आहे. तो म्हणजे, प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये भारतासाठी ७ हजाराहून अधिक धावा अन् ५०० हून अधिक विकेट्स घेणाऱ्या जलज सक्सेना ( Jalaj Saxena ) याला का संधी मिळाली नाही..भारताच्या कसोटी संघात रवींद्र जडेजाचे पुनरागमन झाले आहे आणि जसप्रीत बुमराह व साई सुदर्शन यांचाही समावेश केला गेला आहे. पण, त्यांच्या तंदुरुस्तीवर ते खेळणार की नाही, हे अवलंबून आहे. ३३ वर्षीय सारांशने नुकत्याच झालेल्या भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ चार दिवसीय सामन्यात आपली छाप सोडली. त्याने दुसऱ्या सामन्यात ६ विकेट्स घेतल्या आणि ७० धावांची खेळीही केली. एकूण ५४ प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याने १८८ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर २२२३ धावा केल्या आहेत. पण, यापेक्षा जास्त धावा अन् सातत्यपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या सक्सेनाला का संधी मिळाली नाही?.India’s Test squad for Sri Lanka: श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघ जाहीर; रवींद्र जडेजाचे पुनरागमन, उप कर्णधार बदलला....मध्य प्रदेसच्या जलज सक्सेनाने आपल्या फिरकीच्या माऱ्याने देशांतर्गत क्रिकेट गाजवले. ३९ वर्षीय या खेळाडूने १५७ प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये १४ शतकं व ३५ अर्धशतकांसह ७२२४ धावा केल्या आहेत, तर ५१२ विकेट्स त्याच्या नावावर आहेत. पण,सक्सेना जेव्हा देशांतर्गत क्रिकेट गाजवत होता, तेव्हा भारतीय संघात आर अश्विन व रवींद्र जडेजा या दोन फिरकीपटूंचे वर्चस्व होते. या परिस्थितीत सक्सेनाला टीम इंडियात खेळण्याची एकदाही संधी मिळाली नाही. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्याने ११० सामन्यात २०८० धावा व १२३ विकेट्स आहेत..सक्सेनाला संधी न मिळण्यावरून सलिल अंकोला व चेतन शर्मा या दोन निवड समितीतील माजी सदस्यांनीही आश्चर्य व्यक्त केले होते. सक्सेला संधी न मिळणे ही खूपच आश्चर्याची गोष्ट असल्याचे अंकोला म्हणाले होते. .India’s squad for Tests against Sri Lanka: शुभमन गिल ( कर्णधार), लोकेश राहुल ( उप कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, रिषभ पंत, साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह*, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, देवदत्त पडिक्कल, सुरांश जैन. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.