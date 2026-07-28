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IND vs SL Test Squad: सारांश जैनच्या निवडीनंतर एक नाव पुन्हा चर्चेत आले... ७०००+ धावा, ५००+ विकेट्स घेऊनही त्याला टीम इंडियाने कधीच नाही खेळवले; कोण आहे तो?

Saransh Jain selection sparks Jalaj Saxena debate: श्रीलंका दौऱ्यासाठी भारतीय कसोटी संघात सारांश जैनची निवड झाल्यानंतर देशांतर्गत क्रिकेटमधील दिग्गज अष्टपैलू जलज सक्सेना हे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. जलजला आजपर्यंत टीम इंडियाकडून एकही कसोटी किंवा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळण्याची संधी मिळालेली नाही.
Why Jalaj Saxena never played for India

Why Jalaj Saxena never played for India

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India Test squad Sri Lanka Marathi Cricket news : ऑफ स्पिनर सारांश जैन याला भारताच्या कसोटी संघात पदार्पणाची संधी मिळाली आहे. श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांसाठी भारतीय संघाची घोषणा बीसीसीआयने केली आणि १५ सदस्यीय संघात मध्य प्रदेशचा सारांश जैन, हे नाव नवीन आहे. वॉशिंग्टन सुंदर पहिल्या सामन्याला मुकणार असल्याने सारांशची निवड महत्त्वाची बनली आहे. श्रीलंकेच्या डावखुऱ्या फलंदाजांना रोखण्याचे आव्हान सारांशला पेलावे लागणार आहे. पण, या निवडीने एक प्रश्नही उपस्थित केला आहे. तो म्हणजे, प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये भारतासाठी ७ हजाराहून अधिक धावा अन् ५०० हून अधिक विकेट्स घेणाऱ्या जलज सक्सेना ( Jalaj Saxena ) याला का संधी मिळाली नाही.

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