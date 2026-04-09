W,W,W,W,W,W,W,W,W! २१ वर्षीय खेळाडूने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० त घेतल्या ९ विकेट्स, नोंदवला वर्ल्ड रेकॉर्ड; ३-२-४-९ अशी भन्नाट स्पेल

first cricketer to take 9 wickets in T20 international history: ब्राझिलची जलदगती गोलंदाज लॉरा कार्डोसो ( Laura Cardoso) हीने ऐतिहासिक कामगिरी केली. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त एकाच सामन्यात ९ विकेट घेणारी ती जगातील पहिली ( पुरुष व महिला) खेळाडू ठरली. २१ वर्षीय अष्टपैलू खेळाडूने बोत्स्वाना क्रिकेट असोसिएशनच्या मैदानावर लेसोथोविरुद्धच्या लढतीत ३ षटकांत ४ धावा देत ९ विकेट्स घेतल्या. यात तिने दोन षटकं निर्धाव टाकली..तिने महिलांच्या क्रिकेटमध्ये २०२४ मध्ये मंगोलियाविरुद्ध आर. रोहमालियाच्या (इंडोनेशिया) शून्य धावांत घेतलेल्या सात बळींच्या आणि पुरुषांच्या क्रिकेटमध्ये २०२५ मध्ये म्यानमारविरुद्ध सोनम येशीच्या (भूतान) ७ धावांत ८ विकेट्सच्या कामगिरीला मागे टाकले आहे. कार्डोसोने ब्राझीलसाठी ४८ ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून ५५ बळी घेतले आहेत. तिने २०२१ मध्ये अमेरिकेविरुद्ध ब्राझीलच्या राष्ट्रीय संघात पदार्पण केले..रॉबर्टा एव्हरी (३५ चेंडूंत ४८ धावा) आणि मॉनिक मचाडो (४१ चेंडूंत नाबाद ६९ धावा) यांच्या प्रभावी खेळीच्या जोरावर ब्राझीलने २०२ धावांची भक्कम धावसंख्या उभारली होती. कार्डोसोच्या अविश्वसनीय गोलंदाजीची सुरुवात दुसऱ्याच षटकात झाली, जेव्हा तिने हॅट-ट्रिक घेतली. त्यानंतर चौथ्या षटकात तिने आणखी चार बळी घेतले. सहाव्या षटकात आणखी दोन बळी मिळवून तिने एका डावात अभूतपूर्व नऊ बळींचा टप्पा गाठला. मारियान आर्थरने शेवटचा बळी घेतला आणि लेसोथोचा संघ ६.२ षटकांत केवळ १३ धावांवर सर्वबाद झाला, ब्राझीलला १८९ धावांनी मोठा विजय मिळाला.