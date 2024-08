ENG vs SL: एका हातात ड्रिंक अन् दुसऱ्या हातात बॉल, प्रेक्षकानं घेतला भन्नाट झेल, Video Viral

Fan's Catch with a Drink in Hand and Ball in Other: इंग्लंड विरुद्ध श्रीलंका कसोटी सामन्यात एका प्रेक्षकाने एका हातात ड्रिंक असताना दुसऱ्या हाताने अफलातून झेल घेतला, ज्याचा व्हिडिओही सध्या चर्चेत आहे.

