Cricket

IND vs AFG 1st ODI: विराटच्या जागी इशान किशन, हार्दिकच्या जागी रेड्डी... पहिल्या वन डे साठी टीम इंडियाची प्लेइंग इलेव्हन

Ishan Kishan replacement for Virat Kohli in ODI: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील पहिल्या वन डे सामन्यापूर्वी माजी क्रिकेटपटू आणि समालोचक आकाश चोप्रा याने आपली संभाव्य भारतीय प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली आहे. धर्मशाला येथे होणाऱ्या या सामन्यासाठी त्याने काही धाडसी निवडी करत संघात एका नवोदित खेळाडूलाही स्थान दिले आहे.
Ishan Kishan replacement for Virat Kohli in ODI

Ishan Kishan replacement for Virat Kohli in ODI

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Aakash Chopra India playing XI vs Afghanistan 1st ODI: भारत आणि अफगाणिस्तान( IND vs AFG 1st ODI) यांच्यात आजपासून म्हणजेच १३ जूनपासून एकदिवसीय मालिकेला सुरुवात होत आहे. मात्र, धर्मशाला येथे पावसाच्या हजेरीमुळे सामन्याला उशीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अशातच भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणते बदल होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सामना सुरू होण्यापूर्वी भारताचा माजी क्रिकेटपटू आणि समालोचक आकाश चोप्रा(Aakash Chopra) याने आपली संभाव्य भारतीय प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली आहे. धर्मशाला येथे होणाऱ्या या सामन्यासाठी त्याने काही धाडसी निवडी करत संघात एका नवोदित खेळाडूलाही स्थान दिले आहे.

Loading content, please wait...
Virat kohli
hardik pandya
Playing
India vs Afghanistan
Aakash Chopra