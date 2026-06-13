IND vs AFG 1st ODI: विराटच्या जागी इशान किशन, हार्दिकच्या जागी रेड्डी... पहिल्या वन डे साठी टीम इंडियाची प्लेइंग इलेव्हन

Aakash Chopra India playing XI vs Afghanistan 1st ODI: भारत आणि अफगाणिस्तान( IND vs AFG 1st ODI) यांच्यात आजपासून म्हणजेच १३ जूनपासून एकदिवसीय मालिकेला सुरुवात होत आहे. मात्र, धर्मशाला येथे पावसाच्या हजेरीमुळे सामन्याला उशीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अशातच भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणते बदल होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सामना सुरू होण्यापूर्वी भारताचा माजी क्रिकेटपटू आणि समालोचक आकाश चोप्रा(Aakash Chopra) याने आपली संभाव्य भारतीय प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली आहे. धर्मशाला येथे होणाऱ्या या सामन्यासाठी त्याने काही धाडसी निवडी करत संघात एका नवोदित खेळाडूलाही स्थान दिले आहे..मालिका सुरू होण्यापूर्वी विराट कोहली आणि हार्दिक पंड्या संघाबाहेर गेल्यामुळे भारतीय संघाला दोन मोठे धक्के बसले आहेत. विराट कोहली हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे बाहेर झाला आहे. तर फिटनेस चाचणी उत्तीर्ण झाल्यानंतरही हार्दिक पंड्याला पुन्हा दुखापत झाली आहे. त्यामुळे हे दोन्ही वरिष्ठ खेळाडू इंग्लंडविरुद्धच्या आगामी मालिकेपूर्वी भारत-अफगाणिस्तान मालिकेत खेळताना दिसणार नाहीत. या सामन्यापूर्वी भारताचा माजी खेळाडू आणि प्रसिद्ध समालोचक आकाश चोप्राने आपली संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली आहे..IND vs AFG 1st ODI : यशस्वी जैस्वालला संधी नाहीच! पहिल्या वन डे साठी भारताची प्लेइंग इलेव्हन; हार्दिकच्या जागी कोण? रोहितसोबत सलामीला... .आकाश चोप्रा म्हणाला की, मी निवडलेल्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल सलामीला असतील. हार्दिक पंड्याच्या उपलब्धतेबाबत अजून काही स्पष्ट माहिती आलेली नाही. त्यामुळे मी असे गृहित धरत आहे की तो संघात नसेल..पुढे आकाश म्हणाला की, माझ्या मते इशान किशन तिसऱ्या स्थानावर फलंदाजी करेल. श्रेयस अय्यर चौथ्या क्रमांकावर, तर केएल राहुल पाचव्या स्थानावर असेल. नितीश कुमार रेड्डी सहाव्या आणि वॉशिंग्टन सुंदर सातव्या क्रमांकावर खेळतील, असे चोप्राने आपल्या यूट्यूब चॅनलवर सांगितले..त्याने आठव्या क्रमांकावर कुलदीप यादवला स्थान दिले आहे. त्यानंतर ९ ते ११ क्रमांकांवर प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंग आणि प्रिन्स यादव असतील. अशा प्रकारचा संघ दिसू शकतो. नितीश कुमार रेड्डीची भूमिका येथे महत्त्वाची असेल, असेही तो म्हणाला. विशेष म्हणजे, आकाश चोप्राच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये यशस्वी जैस्वालला स्थान मिळालेले नाही. तसेच त्याने गुरनूर ब्रारच्या आधी प्रिन्स यादवला पदार्पणाची संधी दिली आहे..IND vs AFG: अफगाणिस्तानविरुद्ध कशी असू शकते टीम इंडियाची प्लेइंग इलेव्हन? कधी आणि कुठे होणार सामना, जाणून घ्या .पहिल्या भारत-अफगाणिस्तान एकदिवसीय सामन्यासाठी आकाश चोप्राची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हनरोहित शर्मा, शुभमन गिल, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंग आणि प्रिन्स यादव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.