डोंबल्याचा अविश्वसनीय विजय! आकाश चोप्राने पाकिस्तानी पंतप्रधान शेहबाझ शरिफ यांची घेतली फिरकी; म्हणाला, ऑस्ट्रेलियाच्या B टीमविरुद्ध...

Aakash Chopra Schools Shehbaz Sharif on Cricket Reality: भारत-श्रीलंका येथे होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तान सहभाग घेणार की नाही, हे अद्याप स्पष्ट होत नाही. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे ( PCB ) अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी बहिष्काराची भाषा वापरताना पंतप्रधान शेहबाझ शरिफ यांची भेट घेतली. आज किंवा सोमवारी पाकिस्तानच्या सहभागाचा निर्णय येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, पाकिस्तानचा संघ ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेतून वर्ल्ड कपच्या तयारीला लागला आहे. पहिल्या सामन्यात यजमानांनी २२ धावांनी ऑस्ट्रेलियावर विजयही मिळवला आणि त्याचे पंतप्रधान शरिफ यांनी कौतुक केले. पण, भारताच माजी फलंदाज आकाश चोप्रा याने त्यावरून शरिफ यांची फिरकी घेतली आहे..प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या पाकिस्तानला पाटा मैदानावर ८ बाद १६८ धावांपर्यंतच मजल मारता आली. बाबर आझमचा खराब फॉर्म BBL नंतर येथेही पाहायला मिळाला आणि तो फक्त २० चेंडूंत २४ धावा करून तंबूत परतला. सइम आयुबने ४० व कर्णधार सलमान आघाने ३९ धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियाच्या अॅडम झम्पाने चार विकेट्स घेऊन यजमानांचे कंबरडे मोडले. झेव्हियर बार्टलेट व माहली बिअर्डमन यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या..World Record: आयर्लंडच्या पॉल स्टर्लिंगने मोडला हिटमॅन रोहित शर्माचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! T20 ती मोठा विक्रम आयरिश फलंदाजाच्या नावावर .लक्ष्याचा पाठलाग करणारा ऑस्ट्रेलियन संघ २० षटकांत ८ बाद १४६ धावा करू शकला.नवव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेला बार्टलेट ( ३४) आणि तिसऱ्या क्रमांकावर खेळणारा कॅमेरून ग्रीन ( ३६) यांनी संघासाठी सर्वाधिक धावा केल्या. सइम आयुब व अब्रार अहमद यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. पाकिस्तानने तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली..या विजयानंतर पंतप्रधान शेहबाझ शरिफ यांनी ट्विट करून संघाचे कौतुक केले. त्यांनी लिहिले की, ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यांत पाकिस्तानच्या अविश्वसनीय विजयाचे कौतुक... पाकिस्तान क्रिकेटच्या बळकटीसाठी अविरत मेहनत घेणाऱ्या पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नक्वी व त्यांच्या टीमचेही मी कौतुक करतो. हा देशासाठी अभिमानाचा क्षण आहे....शरिफ यांच्या या ट्विटला आकाश चोप्राने मजेशीर उत्तर दिले. त्याने लिहिले, तुमचा आदर करतो... पण हा ऑस्ट्रेलियाचा ब संघ आहे. त्यांचे बरेच प्रमुख खेळाडू या मालिकेत खेळत नाही आणि १७० धावांचा बचाव करताना २० धावांनी विजय मिळवणे याला तुम्ही अविश्वसनीय असे म्हणू शकत नाही..