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IND U19 vs NEP U19 : आर्यवीर सेहवागच्या वादळी ७० धावा; लक्ष्यसोबत भारताला Asia Cup मध्ये मिळवून दिला विजय, आता पाकिस्तानला चोपणार...

Aaryavir Sehwag scores unbeaten 70 against Nepal in U19 Asia Cup: १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेत भारतीय संघाने दणदणीत विजयासह आपल्या अभियानाची सुरुवात केली आहे. पहिल्याच सामन्यात भारताने नेपाळचा १० विकेट्सने धुव्वा उडवला.
Aaryavir Sehwag scores unbeaten 70 against Nepal in U19 Asia Cup

Aaryavir Sehwag scores unbeaten 70 against Nepal in U19 Asia Cup

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Asian Cricket Council Under-19s Asia Cup : भारतीय संघाने १९ वर्षांखालील संघांच्या आशिया चषक स्पर्धेत विजयी सलामी दिली. इशान सूद व अर्जुन राजपूत यांच्या भेदक माऱ्यासमोर नेपाळच्या संघाला धापा टाकाव्या लागल्या आणि त्यानंतर कर्णधार लक्ष्य रायचंदानी आणि आर्यवीर सेहवाग या सलामीच्या जोडीने दणदणीत विजय मिळवून दिला. आता भारताचा पुढील सामना येत्या रविवारी कट्टर पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे.

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