Asian Cricket Council Under-19s Asia Cup : भारतीय संघाने १९ वर्षांखालील संघांच्या आशिया चषक स्पर्धेत विजयी सलामी दिली. इशान सूद व अर्जुन राजपूत यांच्या भेदक माऱ्यासमोर नेपाळच्या संघाला धापा टाकाव्या लागल्या आणि त्यानंतर कर्णधार लक्ष्य रायचंदानी आणि आर्यवीर सेहवाग या सलामीच्या जोडीने दणदणीत विजय मिळवून दिला. आता भारताचा पुढील सामना येत्या रविवारी कट्टर पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे..प्रथम फलंदाजीला आलेल्या नेपाळला इशान सूदने पहिल्याच स्पेलमध्ये धक्के दिले. तीन विकेट्स घेऊन त्याने नेपाळची अवस्था ३ बाद २७ अशी दयनीय केली. निरज कुमार यादव ( २०) व दर्श सोनार ( ४३) यांनी संघाचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. निरजच्या विकेटनंतर आशिष लुहारने २९ धावांची खेळी केली. पण, अर्जुन राजपूत ( ३-८) व यशवीर गौड ( २-२५) यांनी नेपाळच्या फलंदाजांना फारकाळ मैदानावर टिकू दिले नाही.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Babar Azam : पाकड्यांचा 'बाबर', युवा खेळाडूंसमोरही ढेपाळला... नवख्या पोरानं बाद केल्यानंतर चिडला अन् बॅट आपटली Video .नेपाळचा संपूर्ण संघ ४२.३ षटकांत १२८ धावांत तंबूत परतला आणि भारताच्या सलामीवीरांनी पुढील मोर्चा सांभाळला. लक्ष्य आणि आर्यवीर यांना बाद करताना नेपाळच्या गोलंदाजांना अपयश आले. भारताने १९.१ षटकांत १० विकेट्स राखून बिनबाद १२९ धावा केल्या. भारताने १० विकेट्सने हा सामना जिंकला. लक्ष्यने ६३ चेंडूंत ७ चौकारांसह ५३ धावांची नाबाद खेळी केली, तर आर्यवीर ५२ चेंडूंत ७ चौकार व ४ षटकारांसह नाबाद ७० धावा कुटल्या. .भारताचा दुसरा सामना रविवारी (८ नोव्हेंबर) कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध होईल. तिसरा सामना मंगळवारी (१० नोव्हेंबर) युएईविरुद्ध होईल. हे सर्व सामने सकाळी १०.३० वाजता चालू होणार आहेत. दरम्यान, उपांत्य फेरीतील सामने १२ नोव्हेंबर रोजी खेळले जाणार आहेत. त्यानंतर १४ नोव्हेंबर रोजी अंतिम सामना खेळला जाईल. हे सर्व सामने भारतात सोनी स्पोर्ट्सच्या टीव्ही चॅनेल्सवर, तर SonyLiv या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पाहाता येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.