Cricket

IPL: एबी डिव्हिलियर्स RCB संघात परतण्यास तयार! म्हणाला, 'माझं मन नेहमीच...'

AB de Villiers on IPL Comeback: एबी डिव्हिलियर्सने आरसीबी संघात परतण्याची तयारी दर्शवली आहे. डिव्हिलियर्सने सांगितले की त्याचे मन नेहमीच आरसीबीसोबत आहे.
AB de Villiers - Virat Kohli | RCB
AB de Villiers - Virat Kohli | RCBSakal
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • एबी डिव्हिलियर्सने आयपीएलमध्ये पुन्हा सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

  • त्याने म्हटले त्याचे मन नेहमीच आरसीबी संघासोबत राहिले आहे आणि योग्य वेळ आल्यास तो संघासाठी सज्ज असेल.

  • डिव्हिलियर्सने आरसीबीसाठी २०११ ते २०२१ दरम्यान खेळताना अनेक अविस्मरणीय क्षण दिले आहेत.

Loading content, please wait...
Cricket
IPL
Cricket News
RCB
Cricket News in Marathi
ab de villiers
cricket news today
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com