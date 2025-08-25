IPL: एबी डिव्हिलियर्स RCB संघात परतण्यास तयार! म्हणाला, 'माझं मन नेहमीच...'

एबी डिव्हिलियर्सने आयपीएलमध्ये पुन्हा सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.त्याने म्हटले त्याचे मन नेहमीच आरसीबी संघासोबत राहिले आहे आणि योग्य वेळ आल्यास तो संघासाठी सज्ज असेल. डिव्हिलियर्सने आरसीबीसाठी २०११ ते २०२१ दरम्यान खेळताना अनेक अविस्मरणीय क्षण दिले आहेत..इंडियन प्रीमियर लीग २०२५ स्पर्धेदरम्यान रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने अखेर १८ वर्षांची प्रतिक्षा संपवली आणि विजेतेपदाला गवसणी घातली. रजत पाटिदारच्या नेतृत्वात जेव्हा बंगळुरूने विजेतेपद जिंकले, त्यावेळी स्टेडियमवर माजी खेळाडू ख्रिस गेल आणि एबी डिव्हिलियर्सही उपस्थित होते. हे दोघेही या संघाचे महत्त्वाचे खेळाडू राहिले आहेत. .Mumbai Indians, RCB च्या खेळाडूंसह १३ भारतीयांची वेगळी वाट! परदेशातील लीगच्या ऑक्शनसाठी नोंदवली नावं.गेल २०११ ते २०१७ दरम्यान या संघाकडून खेळला, तर डिविलिलियर्स २०११ ते २०२१ पर्यंत संघाकडून खेळला होता. त्यातही डिव्हिलियर्स आणि विराट कोहली यांची जोडी अधिक गाजली. या दोघांनी एकत्र खेळताना काही अविस्मरणीय भागीदाऱ्याही केल्या. त्यामुळे जेव्हाही आरसीबी संघाचा उच्चार केला जातो, तेव्हा विराटसह डिव्हिलियर्सचे नाव हमखास घेतले जाते. दरम्यान २०२१ नंतर डिव्हिलियर्सने निवृत्ती घेतल्याने तो खेळताना दिसला नाही. पण आता तो आयपीएलमध्ये पुन्हा सहभागी होऊ शकतो, याचे स्पष्ट संकेत त्यानेच दिले आहेत. मात्र तो खेळाडू म्हणून नाही, तर वेगळ्या भूमिकेत दिसेल, असं त्याने म्हटले आहे..डिव्हिलियर्सने आयएनएसशी बोलताना सांगितले की 'मी कदाचित आयपीएलमध्ये पुन्हा सहभागी होईल, पण वेगळ्या भूमिकेत. पण संपूर्ण हंगामात पूर्ण क्षमतेसह कटिबद्ध असणे आता कठीण आहे आणि मला वाटतं ते दिवस आता संपले आहेत.''पण म्हणतात ना की कधीही 'कधीच नाही' म्हणायचं नसतं. माझं मन नेहमीच आरसीबी संघासोबत आहे आणि यापुढेही राहिल. त्यामुळे जर फ्रँचायझीला वाटले की माझ्यासाठी कोणती भूमिका आहे आणि योग्य वेळ असेल, तर नक्कीच मी आरसीबीसाठी सज्ज असेल.'.AB de Villiers: धोनी डिव्हिलियर्सच्या सर्वोत्तम IPL संघाचा कर्णधार; प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दिलं 'या' ७ भारतीयांना स्थान.डिव्हिलियर्सने आयपीएलची पहिले तीन हंगाम दिल्ली डेअरडेव्हिल्ससाठी खेळला आहे. त्यानंतर तो बंगळुरू संघात दाखल झाला होता. डिव्हिलियर्सने आयपीएलमध्ये १८४ सामन्यांमध्ये ५१६२ धावा केल्या आहेत. त्याने यात ३ शतके आणि ४० अर्धशतके केली आहेत. नाबाद १३३ धावा ही त्याची सर्वोच्च खेळी होती..FAQs१. एबी डिव्हिलियर्स पुन्हा आयपीएल खेळणार का?डिव्हिलियर्सने स्पष्ट केले की तो खेळाडू म्हणून नव्हे, तर वेगळ्या भूमिकेत पुन्हा सहभागी होऊ शकतो.(Will AB de Villiers play in IPL again?)२. आरसीबीने पहिल्यांदा आयपीएलचे विजेतेपद कधी पटकावले?आरसीबीने आयपीएल २०२५ मध्ये पहिल्यांदा विजेतेपद पटकावले.(When did RCB win their first IPL title?)३. आरसीबीला २०२५ मध्ये कोणाच्या नेतृत्वाखाली विजय मिळाला?रजत पाटिदारच्या नेतृत्वाखाली आरसीबीने विजेतेपद मिळवले.(Who led RCB to victory in IPL 2025?)४. डिव्हिलियर्सची आयपीएल कारकीर्द कशी होती?त्याने १८४ सामन्यांत ५१६२ धावा केल्या, ज्यात ३ शतके आणि ४० अर्धशतके होती.(What are AB de Villiers’ IPL career stats?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.