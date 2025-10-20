Rohit Sharma: 'अरे भाई, त्याला पॉपकॉर्न नको देऊ', रोहितला कॅप्टन गिलसोबत खाताना पाहून मित्र वैतागला

ऑस्ट्रेलियाने भारताविरुद्ध पर्थमध्ये झालेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात ७ विकेट्सने विजय मिळवला. सामन्यादरम्यान पावसामुळे खेळ थांबला असताना, भारतीय ड्रेसिंग रुममध्ये रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल पॉपकॉर्न खाताना दिसले. माजी क्रिकेटपटू अभिषेक नायरने रोहितच्या फिटनेसवर घेतलेल्या मेहनतीमुळे पॉपकॉर्न खाण्यावर नाराजी व्यक्त केली..ऑस्ट्रेलियाने भारताविरुद्ध पर्थमध्ये रविवारी (१९ ऑक्टोबर) झालेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात ७ विकेट्सने विजय मिळवला. विराट कोहली, रोहित शर्मा आणि नवा कर्णधार शुभमन गिल यांची कामगिरीही विसरण्यासारखीच झाली. पण असं असलं तरी या सामन्यावेळी भारतीय संघाच्या ड्रेसिंग रुममधील वातावरण मात्र चर्चेचा विषय ठरले. या सामन्यात पहिल्या डावादरम्यान, बऱ्याचदा पावसाचा व्यक्तय आला होता, त्यामुळे खेळाडू ड्रेसिंग रुममध्ये थोडी मजा मस्तीही करताना दिसले. यादरम्यान, रोहित आणि गिलने केलेल्या एका कृतीवर माजी क्रिकेटपटू आणि माजी सहाय्यर प्रशिक्षक अभिषेक नायर मात्र वैतागलेला दिसला..Viral Video : क्या हाल है भाई! Rohit Sharma ने नवा कर्णधार शुभमनला पाहताच विचारला प्रश्न, विराट कोहलीला केला मुजरा; मन जिंकणारा क्षण.झाले असे की या सामन्यात भारतीय संघ फलंदाजी करत असताना पावसाचा व्यत्यय आला होता. या व्यत्ययादरम्यान शुभमन गिल ड्रेसिंग रुममध्ये पॉपकॉर्न खाताना दिसला, त्याने ते शेजारी बसलेल्या रोहित शर्मालाही ऑफर केले, रोहितनेही त्याच्यातील पॉपकॉर्न खाल्ले. हे पाहून अभिषेक नायर मात्र वैतागला आणि समालोचन करत असतानाच रोहितला शुभमन पॉपकॉर्न देत असल्याचे पाहून म्हणाला, 'अरे भाई, पॉपकॉर्न मत दे उसे (अरे भाई पॉपकॉर्न नको देऊ त्याला)'. .खरंतर रोहितने या मालिकेपूर्वी गेल्या तीन महिन्यात त्याच्या फिटनेसवर बरीच मेहनत घेतली आहे. त्यासाठी अभिषेक नायरनेच त्याला मार्गदर्शनही केले आहे. अभिषेक रोहितचा चांगला मित्र असून मुंबईतील माजी संघसहकारी आहे. अभिषेकसोबत त्याने गेल्या तीन महिन्यात कठोर ट्रेनिंग केले असून तब्बल ११ किलो वजन कमी केले आहे. याबाबत नुकतेच अभिषेक नायरने खुलासाही केला होता. त्याने रोहितने कशाप्रकारे ट्रेनिंग घेतली हे सांगितले होते..अभिषेक नायरने सांगितले होते की गेले तीन महिने आठवड्यातील सहा दिवस दररोज तीन तास रोहितची कठोर ट्रेनिंग झाली आहे. यावेळी त्याच्या आहारावरही लक्ष देण्यात आले होते. त्याने स्वत:वर नियंत्रण ठेवताना अनेक गोष्टी खाणं टाळलं होतं, ज्यात त्याला आवडणाऱ्या वडापावचाही समावेश होता. त्यामुळे या ट्रेनिंगनंतर रोहितने वजन कमी केले असून तो अधिक फिट दिसत आहे. अशात आता तो पॉपकॉर्न खाताना दिसल्याने अभिषेकने त्याची चिंता व्यक्त केली..Rohit Sharma ने वडापाव सोडला, तीन महिन्यांची न थकता ट्रेनिंग! ११ किलो वजन कमी करण्यामागचं गुपित अभिषेक नायरने उलगडलं.अभिषेकने सांगितलं होतं की आयपीएलनंतर रोहित सुट्टीवरून परत आल्यानंतर त्याने त्याचा विमानतळावरील फोटो पाहिला होता, ज्यात त्याचं वजन अधिक असल्याचा दावा करण्यात आलेला. ते पाहून रोहितने बदलण्याचा निर्णय घेतला होता आणि त्याने अभिषेकसोबत ट्रेनिंगला सुरुवात केली होती. याशिवाय अभिषेकने २०२७ वर्ल्ड कपपर्यंतही रोहित त्याचं करियर घडवू शकतो, असंही म्हटलं होतं.तथापि, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्यातील पहिला वनडे सामना २६-२६ षटकांचाच झाला होता. भारताने २६ षटकात ९ बाद १३६ धावा केल्या होत्या. रोहितला ८ धावाच करता आल्या, तर विराट शून्यावरच बाद झाला. गिललाही १० धावाच करता आल्या. ऑस्ट्रेलियाला डकवर्थ लुईस नियमानुसार विजयासाठी १३१ धावांचे लक्ष्य मिळाले, जे त्यांनी २१.१ षटकातच पूर्ण केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.