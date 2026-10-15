Cricket

ABHISHEK SHARMA RECORD: भारताचा पराभव अन् अभिषेक शर्माचा मोठा धमाका! एका षटकारासह सूर्यकुमारला मागे टाकलं, नावावर केला खास विक्रम

ABHISHEK SHARMA BREAKS SURYAKUMAR’S RECORD: अभिषेक शर्माने २०२६ मध्ये टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ६९ षटकार मारत सूर्यकुमार यादवचा विक्रम मागे टाकला. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या चौथ्या सामन्यात त्याने हा पराक्रम केला.
ABHISHEK SHARMA RECORD

ABHISHEK SHARMA RECORD

esakal

Varsha Balhe
Updated on

ABHISHEK SHARMA BREAKS SURYAKUMAR’S RECORD: भारताला हैदराबादमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या चौथ्या टी-२० सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला. या सामन्यात वेस्ट इंडिजने भारतावर २४ धावांनी विजय मिळवला. त्यामुळे पाच सामन्यांच्या मालिकेत २-२ अशी बरोबरी झाली आहे.

मात्र, या पराभवातही भारतीय संघाचा सलामीवीर अभिषेक शर्माने(Abhishek Sharma) मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. त्याने भारताचा माजी टी-२० कर्णधार सूर्यकुमार यादवला मागे टाकलं आहे.

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