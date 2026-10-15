ABHISHEK SHARMA RECORD: भारताचा पराभव अन् अभिषेक शर्माचा मोठा धमाका! एका षटकारासह सूर्यकुमारला मागे टाकलं, नावावर केला खास विक्रम

ABHISHEK SHARMA BREAKS SURYAKUMAR’S RECORD: भारताला हैदराबादमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या चौथ्या टी-२० सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला. या सामन्यात वेस्ट इंडिजने भारतावर २४ धावांनी विजय मिळवला. त्यामुळे पाच सामन्यांच्या मालिकेत २-२ अशी बरोबरी झाली आहे.मात्र, या पराभवातही भारतीय संघाचा सलामीवीर अभिषेक शर्माने(Abhishek Sharma) मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. त्याने भारताचा माजी टी-२० कर्णधार सूर्यकुमार यादवला मागे टाकलं आहे..अभिषेक शर्माने कोणता विक्रम केला?अभिषेक शर्माने एका कॅलेंडर वर्षात टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विक्रम केला आहे. याआधी हा विक्रम सूर्यकुमार यादवच्या नावावर होता. २०२२ मध्ये सूर्यकुमारने एका वर्षात ६८ षटकार मारले होते. अभिषेकनेही यंदा ६८ षटकार मारत त्याच्या विक्रमाची बरोबरी केली होती.मात्र, वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या चौथ्या टी-२० सामन्यात डावाच्या नवव्या षटकात षटकार मारत अभिषेकने सूर्यकुमारला मागे टाकलं. या षटकारासह २०२६ या कॅलेंडर वर्षात त्याच्या नावावर ६९ षटकार झाले आहेत. त्यामुळे एका वर्षात सर्वाधिक षटकार मारणारा तो भारतीय फलंदाज ठरला आहे..Sanju Samson: विराट कोहलीचा सल्ला मानला, पण जेमतेम दीड वर्षच पाळता आला; संजू सॅमसनने सांगितला खास किस्सा, नेमक काय म्हणाला संजू?.एका कॅलेंडर वर्षात सर्वाधिक षटकार६९ षटकार – अभिषेक शर्मा (२०२६)६८ षटकार – सूर्यकुमार यादव (२०२२)५४ षटकार – अभिषेक शर्मा (२०२५)५२ षटकार – ईशान किशन (२०२६)४५ षटकार – साहिबजादा फरहान (२०२५).अभिषेकने टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आतापर्यंत १०२ षटकार मारले आहेत. चौथ्या सामन्यात त्याला मोठी खेळी करता आली नसली, तरी या विक्रमामुळे त्याने पुन्हा एकदा आपली छाप पाडली..वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या चौथ्या सामन्यात अभिषेक शर्माला फारशी मोठी खेळी करता आली नाही. त्याने २४ चेंडूंमध्ये २९ धावा केल्या. भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांनी आक्रमक फलंदाजी करत भारतासमोर २४८ धावांचं लक्ष्य ठेवलं..IND vs WI 4th T20: भारताच्या हातातून सामना कसा निसटला? संजू सॅमसनने सांगितला टर्निंग पॉइंट; म्हणाला, “ते दोघे खेळत होते, तोपर्यंत…”.वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शाय होपने नाबाद १०२ धावांची शतकी खेळी केली. त्याच्या या खेळीमुळे वेस्ट इंडिजला मोठी धावसंख्या उभारता आली. २४८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघाने चांगली सुरुवात केली. संजू सॅमसनने ५६ धावांची खेळी केली. त्यानंतर तिलक वर्माने ४३, तर नितीश कुमार रेड्डीने ४१ धावा केल्या. मात्र, या तिघांव्यतिरिक्त इतर फलंदाजांना मोठी खेळी करता आली नाही..त्यामुळे भारतीय संघाला २४ धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला. या विजयासह वेस्ट इंडिजने पाच सामन्यांच्या मालिकेत २-२ अशी बरोबरी साधली आहे. आता मालिकेचा निकाल पाचव्या आणि अंतिम सामन्यात लागणार असल्याने दोन्ही संघांसाठी हा सामना महत्त्वाचा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.