ABHISHEK SHARMA : पहिल्याच बॉलवर सिक्स मारताच अभिषेक शर्माच्या नावावर मोठा विक्रम; शफिकुल्लाहचा रेकॉर्ड मोडला, सूर्या कितव्या नंबरवर?

ABHISHEK SHARMA RECORD: भारत आणि न्यूझीलँड यांच्यात आजपासून (२२ ऑक्टोबर) टी-२० मालिका खेळवली जात आहे. मालिकेचा पहिला सामना आज न्यूझीलँड येथील ख्राईस्टचर्च येथील हॅगली ओव्हल या मैदानावर खेळवला जात आहे. मात्र, न्यूझीलँड संघाच्या घरच्या परिस्थितीचा चांगलाच फायदा घेत भारतीय गोलंदाजांविरुद्ध चांगली फलंदाजी करत भारतापुढे मोठं आव्हान ठेवलं आहे.२२६ धावांचा पाठलाग करायला आलेल्या भारतीय संघाची सुरुवात चांगली होत आहे. मात्र, पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारत अभिषेक शर्माने अफगाणिस्तानच्या शफीकुल्लाह शिनवारीचा विक्रम मोडीत काढला..नेमका कोणता विक्रम केला अभिषेक शर्माने?भारत विरुद्ध न्यूझीलँड यांच्यात सामना सुरू असताना अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन यांची जोडी मैदानात उतरली. मात्र, पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारत सलामीवीर अभिषेक शर्माने एक विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये स्वतःच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारण्याच्या बाबतीत अभिषेक शर्मा हा पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात पहिल्याच चेंडूवर सर्वाधिक वेळा षटकार मारणारे फलंदाज:७ वेळा - अभिषेक शर्मा (भारत)६ वेळा - शफीकुल्लाह शिनवारी (अफगाणिस्तान)५ वेळा - सूर्यकुमार यादव (भारत)४ वेळा - पॉल स्टर्लिंग (आयर्लंड)४ वेळा - कॉलिन मुनरो (न्यूझीलंड)४ वेळा - मोहम्मद नावेद (युएई)सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 1st T20I: क्रिकेटपटू फुटबॉलचा सराव का करतात? अर्शदीप सिंगने घेतलेली विकेट पाहून मिळेल उत्तर... Video Viral .त्याच्या नावावर आता ७ षटकार झाले आहेत. त्यानंतर अफगाणिस्तानचा शफीकुल्लाह शिनवारी याच्या नावावर ६ षटकार आहेत. त्यानंतर सूर्यकुमार यादव आहे. त्याच्या नावावर ५ वेळा पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारण्याचा विक्रम आहे. तर आयर्लंडचा पॉल स्टर्लिंग, न्यूझीलंडचा कॉलिन मुनरो आणि यूएईचा मोहम्मद नावेद यांच्या नावावर प्रत्येकी ४ षटकार आहेत..त्याचप्रमाणे, या सामन्यात अभिषेक शर्माने केवळ वैयक्तिक विक्रमच नाही, तर भागीदारीतही इतिहास रचला आहे. एका कॅलेंडर वर्षात अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन या दोघांनी भारताला टी-२० मध्ये वादळी सुरुवात करून दिली आहे. .IND vs NZ : भारतीय संघाला धक्का, स्टार फलंदाजाने लंगडत मैदान सोडले; न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी उद्या होणार होता रवाना, पण... .एकाच कॅलेंडर वर्षात सर्वाधिक वेळा ५० किंवा त्यापेक्षा जास्त धावांची सलामी भागीदारी करण्याच्या विक्रमात त्यांनी रोहित-राहुलच्या जोडीची बरोबरी केली आहे. विशेष म्हणजे, अभिषेक शर्माने २०२५ मध्ये शुभमन गिलसोबतही हा विक्रम केला होता.एकाच कॅलेंडर वर्षात भारतासाठी सर्वाधिक ५०+ धावांची सलामी भागीदारी५ वेळा - अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन (२०२६)५ वेळा - अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल (२०२५)५ वेळा - केएल राहुल आणि रोहित शर्मा (२०२१)४ वेळा - शिखर धवन आणि रोहित शर्मा (२०१८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.