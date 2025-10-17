अदानी समुह RCB चा संघ खरेदीसाठी मैदानात... दिल्ली कॅपिटल्सचे सह मालकही शर्यतीत, सहा तगड्या उद्योगपतींची चर्चा

IPL team ownership change RCB franchise value : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाच्या मालकी हक्क विक्रीच्या चर्चा बऱ्याच दिवासंपासून सुरू आहेत आणि त्यात महत्त्वाच्या अपडेट्स समोर आल्या आहेत. या फ्रँचायझीच्या मालकी हक्कातील काही शेअर विकत घेण्यासाठी सीरम इंस्टीट्यूटचे आदर पूनावाला हे या शर्यतीत आघाडीवर होते. त्यांना टक्कर देण्यासाठी सहा मोठे उद्योगपती मैदानात उतरले आहेत. यामध्ये एक प्रमुख नाव म्हणजे अदानी ( Adani Group ) समुह... .रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखाली RCB ने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२५ चे जेतेपद पटकावले. सध्या RCB चे मालकी हक्क ब्रिटिश मद्य उत्पादक कंपनी Diageo PLC कडे आहेत. RCB ही आयपीएलमधील सर्वात जास्त किंमत असलेल्या फ्रँचायझीपैकी एक आहे. डियाजियो RCB चे मूल्यांकन सुमारे २ अब्ज डॉलर (सुमारे १७,००० कोटी) इतके आहे. डियाजियो RCB चे संपूर्ण शेअर्स विकणार नसले तरी थोडासा मालकी हक्काचा भाग विक्रीस काढला आहे. .Ranji Trophy : २६ चेंडूंत १०४ धावा! रजत पाटीदारचे वादळी द्विशतक, संघाला मिळवून दिली २५०+ धावांची आघाडी.आरसीबी खरेदीदारांचा शोध घेत आहे आणि बंगळुरू फ्रँचायझीचे मालकी हक्क खरेदी करण्यासाठी सहा उद्योजकांनी रस दाखवला आहे, असे वृत्त क्रिकबजने दिले आहेत. कंपनीचे भागधारक आयपीएल संघासोबत राहण्याबाबत फारसे खूश नाहीत. अनेक भारतीय आणि अमेरिकन कंपन्यांनी डियाजियो व्यवस्थापनाशी चर्चा केली आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटचे आदर पूनावाला आणि जेएसडब्ल्यू ग्रुपचे पार्थ जिंदाल यांची नावे सुरुवातीला समोर आली आहेत. अदानी ग्रुप आणि अनेक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक असलेले दिल्लीतील एक प्रसिद्ध उद्योगपती देखील या शर्यतीत आहेत. या चार व्यतिरिक्त, अमेरिकेतील दोन खाजगी इक्विटी कंपन्या देखील रांगेत आहेत. .जिंदाल ग्रुपकडे दिल्ली कॅपिटल्समध्ये ५० टक्के हिस्सा आहे आणि जर त्यांनी आरसीबीसाठी गंभीर बोली लावली तर त्यांना DC मधून बाहेर पडावे लागेल. अदानी ग्रुपने २०२२ मध्ये जेव्हा बीसीसीआयने दोन नवीन संघ विकले तेव्हा ते अहमदाबाद फ्रँचायझी खरेदी करण्यापासून थोडक्यात हुकले होते. .IPL ची व्हॅल्यू कमी झाली! ऑनलाईन गेमिंगवरील बंदीचा फटका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.