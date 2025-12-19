Cricket

Ashes Test: ॲशेस कसोटीत ‘डीआरएस’वर शंका; ऑस्ट्रेलियाचे वर्चस्व, कॅरीनंतर स्मिथच्या निर्णयावरही प्रश्‍नचिन्ह

DRS Controversy in Adelaide Test: ॲडलेड येथे सुरू असलेल्या इंग्लंड-ऑस्ट्रेलिया यांच्यामधील ॲशेस कसोटीत ‘डीआरएस’वरून शंका उपस्थित होत आहे. या कसोटीच्या पहिल्या दिवशी ॲलेक्स कॅरी ७२ धावांवर असताना ‘डीआरएस’चा अवलंब करण्यात आला व त्याला नाबाद ठरवण्यात आले.
Ashes Test

Ashes Test

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ॲडलेड : ॲडलेड येथे सुरू असलेल्या इंग्लंड-ऑस्ट्रेलिया यांच्यामधील ॲशेस कसोटीत ‘डीआरएस’वरून शंका उपस्थित होत आहे. या कसोटीच्या पहिल्या दिवशी ॲलेक्स कॅरी ७२ धावांवर असताना ‘डीआरएस’चा अवलंब करण्यात आला व त्याला नाबाद ठरवण्यात आले.

Loading content, please wait...
sports
England
test
australia
Pat Cummins
Ashes Series
controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com