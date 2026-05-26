IND vs AFG: भारताला टक्कर देण्यासाठी अफगाणिस्तानने जाहीर केले तगडे संघ; राशिद खान खेळणार की नाही? जाणून घ्या वेळापत्रक

India vs Afghanistan 2026 squad details : अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने भारताविरुद्धच्या एकमेव कसोटी व तीन वन डे सामन्यांच्या मालिकेसाठी आज संघ जाहीर केले. हश्मतुल्लाह शाहिदीच्या नेतृत्वाखाली हे दोन्ही संघ शुभमन गिलच्या संघाला टक्कर देण्यासाठी खेळणार आहेत. ६ जून ते २० जून या कालावधीत हा दौरा पार पडेल. सर्वात मोठा प्रश्न होता तो स्टार फिरकीपटू Rashid Khan खेळणार का? राशिदचा समावेश संघात करण्यात आला असून तो वन डे मालिकेत खेळणार आहे. अफगाणिस्तानच्या संघात रहमनुल्लाह गुर्बाज,इब्राहिम झाद्रान यांसारखे अनुभवी खेळाडू आहेत. .अफगाणिस्तानचा कसोटी संघ - हश्मतुल्लाह शाहिदी ( कर्णधार), अब्दुल मलिक, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, रहमनुल्लाह गुर्बाज, रहमनुल्लाह झाद्रान, अफसर झझाई, इकराम अलिखिल, आझमतुल्लाह ओमारजाई, शराफुदीन अश्रफ, नानग्याल खारोताई, कैस अहमदअ बिलाल सामी, झिआ शरिफी, सलीम सफी ( राखीव - बशीर अहमद, बहिर शाह, इस्मत आलम).अफगाणिस्तानचा वन डे संघ - हश्मतुल्लाह शाहिदी ( कर्णधार), रहमनुल्लाह गुर्बाज, इब्राहिम झाद्रान, सेदिकुल्लाह अटल, डारविश रसूली, रहमत शाह, इकराम अलिखिल, मोहम्मद नबी, आझमतुल्लाह ओमारजाई, राशिद खान, नानग्याल खारोताई, अल्लाह गझनफर, जिया रहमान शरिफी, फरीद मलिक, बिलाल सामी ( राखीव - कैस अहमद, सलीम सफी, बशीर अहमद) .भारताचा कसोटी संघ - शुभमन गिल (कर्णधार), के.एल. राहुल (उपकर्णधार), साई सुदर्शन, रिषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, मानव सुथार, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल.भारताचा वन डे संघ - शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), के.एल. राहुल, इशान किशन, हार्दिक पंड्या, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिन्स यादव, गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे..IND vs AFG मालिकेचे नवे वेळापत्रक (जून २०२६)• एकमेव कसोटी : ६ ते १० जून २०२६, न्यू चंदीगड (मुल्लानपूर), सकाळी ९:३० वाजता• पहिली वनडे : १३ जून २०२६, धरमशाला, दुपारी १:३० वाजता• दुसरी वनडे : १७ जून २०२६, लखनऊ, दुपारी १:३० वाजता• तिसरी वनडे : २० जून २०२६, चेन्नई, दुपारी १:३० वाजता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.