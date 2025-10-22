Cricket

IPL 2026 Updates: हार्दिकनंतर Mumbai Indians एका जुन्या सहकाऱ्याला परत आणणार; रोहितच्या जागेसाठी सुरू झालाय बॅक अप प्लान

Mumbai Indians IPL 2026 squad news : हार्दिक पांड्याच्या पुनरागमनानंतर मुंबई इंडियन्स पुन्हा एकदा संघबांधणीच्या मोहिमेला लागली आहे. IPL 2026 पूर्वी आणखी एका जुन्या खेळाडूला परत आणण्याचा विचार फ्रँचायझीकडून सुरू असल्याचं वृत्त समोर आलं आहे.
MUMBAI INDIANS TO RE-SIGN EX-PLAYER AS HARDIK PANDYA’S TEAM REBUILDS FOR IPL 2026

MUMBAI INDIANS TO RE-SIGN EX-PLAYER AS HARDIK PANDYA’S TEAM REBUILDS FOR IPL 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

IPL 2026 team strategy and transfers: दोन वर्षापूर्वी मुंबई इंडियन्सने हार्दिक पांड्याला ( Hardik Pandya ) आपल्या ताफ्यात घेत इंडियन प्रीमिअर लीगच्या इतिहासातील सर्वात मोठी ट्रेड केली होती. आता ते पुन्हा एकदा माजी खेळाडूला आपल्या संघात घेण्यासाठी जोर लावत आहेत. मुंबई इंडियन्सला मागील काही पर्वात खास कामगिरी करता आलेली नाही आणि त्यांना मेगा लिलावातही अपेक्षित खेळाडू घेता आले नव्हते, परंतु आता त्यांनी IPL 2026 पूर्वी संघबांधणीसाठी रणनीती आखायला सुरूवात केली आहे. रोहित शर्मा ( Rohit Sharma) चं वय पाहता, त्याच्यासाठी बॅक अप प्लान तयार करणे, हाही मुंबई इंडियन्सच्या रणनीतीचा भाग आहे. त्यामुळे त्यांनी आपला मोर्चा संघातील माजी सलामीवीर इशान किशन ( Ishan Kishan) याच्याकडे वळवला आहे.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
sports
IPL
Cricket News
Mumbai Indians
Sunrisers Hyderabad
Cricket News in Marathi
indian premier league
hardik pandya
cricket news today
Ishan Kishan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com