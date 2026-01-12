Cricket

IND vs NZ 1st ODI : भारताला मोठा धक्का! रिषभ पंतनंतर आणखीन एका सुपरस्टारची मालिकेतून माघार; वर्ल्ड कपपूर्वी वाढली चिंता

Shubman Gill gives update on Team India injuries: भारत-न्यूझीलंड पहिल्या वन डेपूर्वी भारतीय संघाच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. रिषभ पंत दुखापतीमुळे मालिकेतून बाहेर पडल्यानंतर आता सुपरस्टार खेळाडूलाही संपूर्ण वन डे मालिकेतून माघार घ्यावी लागली आहे.
Washington Sundar ruled out of IND vs NZ ODI series

Swadesh Ghanekar
Updated on

IND vs NZ 1st ODI India squad latest news: न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या वन डे सामन्यापूर्वी, यष्टीरक्षक-फलंदाज रिषभ पंत ( Rishabh Pant) दुखापतीमुळे मालिकेतून बाहेर पडला. आता, संघाचा अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू देखील या मालिकेतून बाहेर पडला आहे. सलग दोन खेळाडूंना दुखापतीमुळे मालिकेतून माघार घ्यावी लागल्याने भारतीय संघासाठी मोठा धक्का आहे. विशेषतः या अष्टपैलू खेळाडूच्या अनुपस्थितीचा भारतीय संघाच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्याही संघ संयोजनावर परिणाम होऊ शकतो.

