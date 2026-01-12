IND vs NZ 1st ODI : भारताला मोठा धक्का! रिषभ पंतनंतर आणखीन एका सुपरस्टारची मालिकेतून माघार; वर्ल्ड कपपूर्वी वाढली चिंता

IND vs NZ 1st ODI India squad latest news: न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या वन डे सामन्यापूर्वी, यष्टीरक्षक-फलंदाज रिषभ पंत ( Rishabh Pant) दुखापतीमुळे मालिकेतून बाहेर पडला. आता, संघाचा अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू देखील या मालिकेतून बाहेर पडला आहे. सलग दोन खेळाडूंना दुखापतीमुळे मालिकेतून माघार घ्यावी लागल्याने भारतीय संघासाठी मोठा धक्का आहे. विशेषतः या अष्टपैलू खेळाडूच्या अनुपस्थितीचा भारतीय संघाच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्याही संघ संयोजनावर परिणाम होऊ शकतो..पहिल्या वन डे सामन्यादरम्यान झालेल्या स्नायूच्या दुखापतीमुळे वॉशिंग्टन सुंदरला ( Washington Sundar) न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेतून बाहेर पडावे लागल्याने भारतीय संघाला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. टाईम्स नाऊने सुंदरच्या माघारीचे वृत्त दिले आहे. बडोदा सामन्यापूर्वी पंत दुखापतग्रस्त झाला आणि त्याला मालिकेतून माघार घ्यावी लागली. पहिल्या डावात सुंदरने पाच षटके टाकली आणि ध्रुव जुरेल पर्यायी क्षेत्ररक्षक म्हणून मैदानात आल्यानंतर तो मैदानाबाहेर गेला..IND vs NZ 1st ODI : विराट कोहली प्रेक्षकांवर भडकला! Rohit Sharma बाद झाल्यावर जे घडलं, ते अपेक्षित नाही; त्याला कसला राग आला?.भारत सुंदरला फलंदाजीसाठी पाठवेल की नाही, याबद्दल शंका होत्या, परंतु अखेर एकामागोमाग एका विकेट गमावल्यानंतर त्याला मैदानात उतरावे लागले. सुंदरने ७ चेंडूत ७ धावा केल्या, परंतु धावताना तो अस्वस्थ दिसत होता. लोकेश राहुलने सामन्यानंतर सांगितले की, त्याला सुंदरच्या दुखापतीची तीव्रता माहित नव्हती आणि सुंदर चांगल्यारितीने चेंडू टोलवत आहे, असे त्याला वाटले..तो म्हणाला,"मला माहित नव्हते की तो धावू शकणार नाही. पहिल्या डावात दुखापत झाली होती, पण ते इतके गंभीर असेल याची मला कल्पना नव्हती. जेव्हा तो आला तेव्हा आम्ही आधीच प्रत्येक चेंडूवर एक धाव घेत होतो आणि जोखीम घेण्याची गरज नव्हती. त्याच्यावर जास्त दबाव नव्हता आणि तो स्ट्राइक फिरवत होता. त्याचे काम करत होता.".IND vs NZ: Virat Kohli त्याचे सामनावीर ट्रॉफी कुठे ठेवतो? न्यूझीलंडविरुद्ध पुरस्कार जिंकल्यानंतर सांगून टाकलं.कर्णधार शुभमन गिलने सामन्यानंतर सुंदरचे स्कॅनिंग होणार असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. गिल म्हणाला की, 'वॉशिंग्टन सुंदरला साइड स्ट्रेन आहे आणि सामन्यानंतर त्याचे स्कॅनिंग होईल.' पहिल्या सामन्यापूर्वी पंतलाही साइड स्ट्रेन झाला होता आणि त्याच्या जागी ध्रुव जुरेल संघात घेण्यात आले. तथापि, BCCI ने सुंदरने मालिकेतून माघार घेतल्याचे वृत्त अधिकृतपणे जाहीर केलेले नाही किंवा त्याच्या जागी खेळाडूची निवड केलेली नाही. सुंदर २०२६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी भारतीय संघाचा भाग आहे आणि त्याची तंदुरुस्ती संघासाठी समस्या निर्माण करू शकते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.