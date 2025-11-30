IND vs SA: फिरकीसमोरील अपयशाने केएल राहुलही निरुत्तर, म्हणाला ‘तंत्रात आणि मानसिकतेत बदल...’

केएल राहुलने फिरकी गोलंदाजीविरुद्ध भारताच्या सातत्याने होत असलेल्या अपयशाची कबुली दिली. न्यूझीलंड व आफ्रिकेकडून झालेल्या पराभवानंतर आगामी मालिकांपूर्वी सुधारणा करण्याची गरज आहे. विराट-रोहितच्या उपस्थितीमुळे संघाचा आत्मविश्वास वाढतो, असेही त्याने नमूद केले..घरच्या मैदानावर फिरकीस साथ देणाऱ्या खेळपट्ट्यांवर फलंदाजी करताना जेथे कधी काळी कमालीचे वर्चस्व होते. तेथे आता सातत्याने अपयश येत आहे, ही कबुली वन डेतील हंगामी कर्णधार केएल राहुलने दिली, त्याच वेळी यावर निश्चित तोडगा काढण्याचे उत्तर आपल्याकडे नाही, असेही तो म्हणाला. २०२४ मध्ये न्यूझीलंडकडून ३-० आता दक्षिण आफ्रिकेकडून २-० अशा व्हाईटवॉशचा सामना भारताला करावा लागला..IND vs SA ODI: रोहित, विराटमुळे गाडी रुळावर? गंभीरचीही संघनिवड करताना परिक्षा; कुठे आणि कधी पाहाणार सामने, जाणून घ्या.न्यूझीलंडच्या मिचेल सँटनर, एजाझ पटेल तर आफ्रिकेच्या सिमॉन हार्मरने भारताच्या नावाजलेल्या फलंदाजीची दाणादाण उडवली. गेल्या दोन वर्षांत आम्ही फिरकी गोलंदाजीचा ठामपणे सामना करू शकलो नाही. हे कशामुळे होत आहे आणि याची कारणे काय, याबाबत मी निरुत्तर आहे. प्रत्येकाने वैयक्तिकपणे यातून मार्ग काढावा लागेल आणि त्यानंतर एकत्रिकपणे कामगिरीत सुधारणा होऊ शकेल, असे मत राहुलने आफ्रिकेविरुद्ध होणाऱ्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्याच्या पूर्वसंध्येला व्यक्त केले..फिरकीचा समर्थपणे मुकाबला करण्यासाठी प्रत्येक फलंदाजाने तंत्रात आणि मानसिकतेते बदल करावा लागणार आहे आणि हा बदल एका रात्रीत होणार नाही. पुढच्या काळात श्रीलंका आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणाऱ्या मालिकेपूर्वी यावर मार्ग काढावा लागणार आहे. पहिल्या एकदिवसीय सामन्यातील खेळपट्टीबाबत विचारले असता, अजून आम्ही खेळपट्टी पाहिली नसल्याचे राहुलने सांगितले. पारंपरिकपणे येथील खेळपट्टीवर चांगल्या धावा होत असतात. खेळपट्टी पाहिल्यानंतर आम्ही सकाळीच संघ निश्चित करणार आहोत, असे राहुल म्हणाला..रांचीत पाऊल ठेवल्यानंतर विराट कोहली सरावात कमालीचा व्यग्र आहे. फलंदाजीसह त्याने स्ट्राइक रोटेशनचाही अभ्यास केला. याबाबत विचारले असता राहुल म्हणाला. एकदिवसीय प्रकारात स्ट्राइक रोटेट करण्यात विराट सर्वात आघाडीवर असतो, हे संघासाठी महत्त्वाचे ठरते. कारण या प्रकारात जेवढे चौकार महत्त्वाचे तेवढेच एका धावेचेही महत्त्व अधिक असते. विराटकडून आम्ही प्रत्येक गोष्ट शिकत असतो. ड्रेसिंग रूममध्ये रोहित आणि विराटच्या अस्तित्वामुळे मोठा फरक पडतो. त्यांच्या उपस्थितीमुळे साहजिकच प्रत्येकाचा आत्मविश्वास वाढत असतो. त्यांच्या मार्गदर्शनाचा प्रत्येकाला फायदा होत असतो, असे राहुल म्हणाला..IND vs SA: 'भारताकडे दर्जेदार ऑफस्पिनरचा अभाव, अश्विनसारखा गोलंदाज होण्यासाठी...' हरभजन सिंग नेमकं काय म्हणाला?.अपयशातून मार्ग काढण्यासाठी विजय आम्हाला महत्त्वाचा आहे. मागे काय झाले हे विसरण्याचा आम्ही प्रयत्न करून सामन्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. विजयासाठी आम्हाला एकत्रित योगदान द्यावे लागणार आहे, असेही राहुलने सांगितले. रोहित शर्मासह यशस्वी जयस्वाल पहिल्या सामन्यात सलामीला येईल, त्यामुळे ऋतुराज गायकवाडला राखीव खेळाडूत राहावे लागेल. ऋतुराज एक गुणवान फलंदाज आहे. त्याच्यासाठी संधी निश्चितच येईल, असा विश्वास राहुलने व्यक्त केला.धोनी उपस्थित राहणार?भारताचा महान कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीच्या शहरात हा सामना होत असल्यामुळे तो उद्या उपस्थित रहाणार असल्याचे बोलले जात आहे. धोनीची उपस्थितीही चैतन्य निर्माण करणारी असते, असे राहुल म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.