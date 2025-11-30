Cricket

IND vs SA: फिरकीसमोरील अपयशाने केएल राहुलही निरुत्तर, म्हणाला ‘तंत्रात आणि मानसिकतेत बदल...’

KL Rahul Admits India’s Spin Struggles: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत भारताला फिरकीसमोर पुन्हा अपयश आले असून केएल राहुलने मान्य केली आहे. आगामी मालिकेपूर्वी उपाय शोधण्याची गरज असल्याचे तो म्हणाला.
  • केएल राहुलने फिरकी गोलंदाजीविरुद्ध भारताच्या सातत्याने होत असलेल्या अपयशाची कबुली दिली.

  • न्यूझीलंड व आफ्रिकेकडून झालेल्या पराभवानंतर आगामी मालिकांपूर्वी सुधारणा करण्याची गरज आहे.

  • विराट-रोहितच्या उपस्थितीमुळे संघाचा आत्मविश्वास वाढतो, असेही त्याने नमूद केले.

